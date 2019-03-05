В Ростове-на-Дону начался суд над ОПГ, оставившей без жилья и денег полторы тысячи обманутых дольщиков

В понедельник, 4 марта, в Железнодорожном суде южной столицы начался процесс над организованной преступной группой, обвиняемой в хищении 2 млрд рублей при долевом строительстве многоквартирных домов одновременно в двух регионах страны — в Ростовской области и Краснодарском крае.

На скамье подсудимых — десять человек (еще один, одиннадцатый член ОПГ, покончил собой в последний день минувшей зимы в ростовском СИЗО). Им инкриминируется «Мошенничество в особо крупном размере» и «Отмывание денег».

- По версии следствия, в 2012-м учредитель нескольких фирм-застройщиков («Новер», «Рубин», «СтройСтарт» и «РассветСтройИнвест») создал эту преступную группу для хищения денег участников долевого строительства в Ростове-на-Дону и Краснодаре, - рассказали «Комсомольской правде» в Генеральной прокуратуре России. - Для реализации задуманного он привлек к этому еще девять человек (плюс еще ряд неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в рамках отдельного производства).

Схема, отмечают в ГП РФ, была не очень замысловатой. Основными звеньями выступали четверо — руководители строительных компаний в обоих региональных центрах. В их задачу входило заключение договоров с людьми, желавшими вложить свои деньги в долевое строительство, и принимали, соответственно, у них требуемые взносы — как раз таким образом и набежали те самые 2 миллиарда в течение четырех лет, пока им удавалось разводить ростовчан и краснодарцев.

Деньги, разумеется, организаторы схемы пускали в оборот — через расчетный счет одной из подконтрольных фирм. Правда, по мнению следователей, при этом не было никаких реальных расчетов и оценки экономической целесообразности.

В итоге — примерно полторы тысячи обманутых дольщиков, которым должны были сдать квартиры в жилых комплексов «Южный», «Валентина» и «Европейский».

Несколько десятков из этих людей пришли на начало процесса — да столько, что зал заседаний едва смог вместить всех желающих: люди возмущались, что под слушания выделено помещение в здании Железнодорожного суда, а не в областной инстанции, где аудитории намного больше.

Заседание, к слову, началось с опозданием на час: ждали, пока в суд привезут всех подсудимых. Адвокаты хотели добиться изменения меры пресечения тем, кто находится под стражей, однако судья не согласился с доводами защиты, оставив их в изоляторе до 18 августа.

- Предварительное слушание назначено на 15 марта, - сообщили «КП» в Железнодорожном суде.