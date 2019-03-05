2019-03-05T15:32:06+03:00
Общество

Масленица в Новочеркасске 2019: программа мероприятий, проводы зимы

Где отпраздновать Масленицу в Новочеркасске 2019
Оксана АРТЕМОВА
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Блины так сами в рот и просятся!Блины так сами в рот и просятся!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Не успеют отгреметь концерты по поводу Международного женского дня, как стартуют проводы зимы и всенародно любимая Масленица. В Новочеркасске гулянья начнутся в субботу, 9 марта. Самое подробное расписание масленичных развлечений в Новочеркасске - на нашем сайте.

09 марта 2019

12:00 Возле Атаманского дворца (ул. Дворцовая)

Театрализованно- развлекательная программа программа «Собирайся народ, Масленица идет!».

10 марта 2019

12:00 Клуб мкр. Луговой.

Тематическая программа "Как на маслену неделю…"

12:00 Площадь МБУК "ДК мкр. Октябрьский"

Выставка ДПИ «Весеннее настроение»

13:00 Площадь перед ДК мкр. Донской

«Масленичная гульба» - фольклорный праздник.

13:00 Площадь МБУК "ДК мкр. Октябрьский"

Театрализованная программа «Масленичный круговорот, на гулянье народ зовет!»

15:00 МБУК «Дом культуры мкр. Ключевое»

Тематическая программа "Гуляй, широкая масленица"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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