Масленица в Новочеркасске 2019: программа мероприятий, проводы зимы
Не успеют отгреметь концерты по поводу Международного женского дня, как стартуют проводы зимы и всенародно любимая Масленица. В Новочеркасске гулянья начнутся в субботу, 9 марта. Самое подробное расписание масленичных развлечений в Новочеркасске - на нашем сайте.
09 марта 2019
12:00 Возле Атаманского дворца (ул. Дворцовая)
Театрализованно- развлекательная программа программа «Собирайся народ, Масленица идет!».
10 марта 2019
12:00 Клуб мкр. Луговой.
Тематическая программа "Как на маслену неделю…"
12:00 Площадь МБУК "ДК мкр. Октябрьский"
Выставка ДПИ «Весеннее настроение»
13:00 Площадь перед ДК мкр. Донской
«Масленичная гульба» - фольклорный праздник.
13:00 Площадь МБУК "ДК мкр. Октябрьский"
Театрализованная программа «Масленичный круговорот, на гулянье народ зовет!»
15:00 МБУК «Дом культуры мкр. Ключевое»
Тематическая программа "Гуляй, широкая масленица"
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