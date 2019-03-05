На Красной площади в Москве ростовчанка получила эксклюзивную корону и титул «Персона года»

В Ростове-на-Дону живут не только самые красивые, но и деятельные девушки. Это еще раз подтвердила ростовчанка Мария Банк. На днях она вернулась в родной Ростов-на-Дону с эксклюзивной короной и титулом «Персона года» после победы в конкурсе «Мисс Федерация-2019», который проходил на Красной площади в Москве.

Марию Банк называют самой эпатажной ведущей Ростова-на-Дону.Фото: Личный архив героя публикации

«ГЛАВНОЕ - БРЕВНО НЕ СЛОМАЙ!»

Надо сказать, что Марию называют самой эпатажной ведущей донской столицы. Ни одно мероприятие - будь-то День города, 9 Мая или День России, даже Чемпионат мира по футболу-2018 не обошлись без ее участия. Все дни пока шел мундиаль красотка-блондинка со сцены презентовала болельщикам всего мира не только город, но и творчество артистов Дона. Более того, ее танцевальный коллектив - в нем занимаются свыше 70 детей, - желанный гость на любом празднике. Очаровательные ребята, выкручивающие сальто в воздухе с российским триколором в руках, просто не могут оставить никого равнодушными. Юные ростовчане уже открывали своим выступлением парады в Ростове-на-Дону и Волгограде.

mariyabank Времена видимостей...

- Я с детства занималась балетом, - рассказала Мария «Комсомолке», - закончила хореографическое училище. А потом решила полностью сменить траекторию движения и ушла в спорт. Помню, когда впервые пришла в зал - мне тогда было 22 года, тренер сказал: «Ты, главное, бревно не сломай!». Через год я не только похудела на 28 килограммов, но и стала мастером спорта по спортивной гимнастике.

«МНЕ ЧАСТО ГОВОРИЛИ: НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ»

- Отбор претендеток на этот конкурс шел два месяца, - рассказывает Мария. - А мне очень помог «Имидж-Центр» - Михаил и Елена Степура, которые помогли подготовиться к конкурсу, выходам в вечернем платье и концертным номерам. Все выступления были продуманы до мелочей. И я точно знаю, что их опыт позволил мне стать лучшей.

mariyabank Я же говорю,в окружении самых-самых...

- Это ваше обычное состояние?

- Насчет лучшей? Даже не знаю. В жизни мне часто говорили, что у меня ничего не получится. Но мой, как сейчас говорят секрет успеха, в том, что я люблю не работу, а работать - при этом не важно кем. Было время, когда я даже чайники продавала. Сейчас веду концерты, свадьбы, занимаюсь с детьми. Мне нравится совмещать танец и акробатические элементы. Нравится смотреть на их горящие глаза, когда они выступают. Но, наверное, больше всего мне помог мой опыт телеведущей.

mariyabank Мы были немного знакомы... #ИосифКобзон

«РАЙКИН НАСТАВИЛ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ»

- Кстати, в качестве приза вас ждет участие в «Неделе моды» в Москве, а еще - работа на одном из столичных ТВ-каналов. Согласитесь?

- Сначала послушаю, что предложат. Еще на ростовском телевидении я вела программу, гостями которой были Иосиф Кобзон, диджей Груф, Илья Авербух, Константин Райкин, Нона Гришаева, Ирина Медведева, Сергей Астахов, Игорь Ливанов и многие другие. Так вот практически все они говорили, что секрет популярности часто заключается в везении. Помню слова Светланы Разиной: «Если бы я не вышла вовремя за сигаретами, то не познакомилась бы с продюсером и не попала в группу «Мираж»». То есть часто все зависит не от трудолюбия. Просто должно свезти.

mariyabank Хорошего дня

- А вам уже свезло?

- Я пока еще не у цели. Но помню одну свою минуту отчаянья - когда та самая программа должна была закрыться, и я была уверена, что она последняя. Было запланировано интервью с Райкиным. Мы тогда заговорили о том, что живем в такие времена, когда никто не хочет работать на заводе или печь хлеб, все хотят быть известными. А что такое популярность сейчас? Достаточно показать голые части тела в Инстаграм и ты же популярный! И тогда я задала ему вопрос: «Что делать, чтобы исправить ситуацию?». Он ответил: «Побольше таких неравнодушных людей как вы. Я-то вообще противный собеседник и интервью не люблю. Но сегодня соответствовал вам - какая вы, таким сегодня был и я». И вот тогда я поняла, что все делаю правильно.