Рабочие профессии востребованы и прибыльны

Региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы», который проходил в Ростовской области с 1 по 5 марта, можно без преувеличения назвать событием года для образовательного сообщества. В течение нескольких дней на базе специализированных ресурсных центров состоялись соревнования по различным компетенциям, причем в конкурсе приняли участие школьники, студенты и даже мастера производственного обучения 50+ (всего участников - более 250). Праздник профессий состоялся и удался!

Рабочие профессии востребованы и прибыльныФото: Юлия ЛАНДЫШ

Лучшие из лучших

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профобразования путем проведения конкурсов мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Организацией регионального этапа чемпионата в Ростовской области с 2015 года занимается региональный координационный центр Ворлдскиллс Ростовской области на базе Таганрогского механического колледжа. Сам чемпионат проходил на нескольких крупных площадках, которые принимали у себя различные компетенции:

- Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики - «Сетевое и системное администрирование» и «Веб-дизайн и разработка»,

- Таганрогский механический колледж - «Сварочные технологии» и «Предпринимательство»,

- Донской педагогический колледж - «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание»,

- Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления - «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Геодезия», «Спасательные работы», «Холодильная техника и системы кондиционирования», «Администрирование отеля»,

- Донской строительный колледж - «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка»,

- Октябрьский аграрно-технологический техникум - «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,

- Ростовский колледж технологий машиностроения - «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ»,

- Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж - «Экспедирование грузов».

Рабочие профессии востребованы и прибыльныФото: Юлия ЛАНДЫШ

Кроме того, в рамках чемпионата были предусмотрены не только соревновательные, но и демонстрационные компетенции, а именно: «Электромонтаж», «Обработка листового металла», «Промышленная автоматика», «Промышленная робототехника», «Графический дизайн», «Сантехника и отопление», «Программные решения для бизнеса».

Рабочие профессии востребованы и прибыльныФото: Юлия ЛАНДЫШ

Способности юных и навыки мудрых

Впервые в региональном чемпионате участвовали не только студенты колледжей, но и школьники в возрасте 14-16 лет. Старшеклассники смогли попробовать свои силы в таких компетенциях, как «Веб-дизайн и разработка», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Геодезия», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Рабочие профессии востребованы и прибыльныФото: Юлия ЛАНДЫШ

Worldskills Russia Junior - программа, которая направлена на раннюю профориентацию детей. В рамках юниорского движения участники могут попробовать свои силы в отрасли, разобраться в ее особенностях, преимуществах, перспективах.

Также впервые в Таганрогском механическом колледже в нынешнем чемпионате прошли соревнования «Навыки мудрых» для мастеров производственного обучения возрастной категории 50+ по компетенции «Сварочные технологии». За звание лучшего боролись мастера производственного обучения, в полной мере испытав на себе все волнения, которые приходится переживать в ходе конкурса их студентам. Возрастные участники показали, что так же гибки в работе, как и молодежь, способны демонстрировать опыт, профессионализм и заодно повысить свою квалификацию.

Рабочие профессии востребованы и прибыльныФото: Юлия ЛАНДЫШ

Основное внимание было приковано к соревнованиям студентов. На базе Таганрогского механического колледжа проводился конкурс по двум направлениям - «Сварочные технологии» и «Предпринимательство». В этой компетенции соревновались 16 участников - 8 команд по 2 человека. Ребята должны были подготовить бизнес-план своего проекта, а также грамотно его защитить.

По компетенции «Сварочные технологии» соревновались 9 участников. Перед студентами была непростая задача - за три конкурсных дня изготовить несколько деталей по предложенному образцу, используя все виды сварок. После чего эксперты определяли, насколько точно выполнена каждая работа. Главным экспертом по этой компетенции выступила преподаватель Таганрогского механического колледжа Наталья Батеха.

Рабочие профессии востребованы и прибыльныФото: Юлия ЛАНДЫШ

- В этой системе я работаю уже 34 года, - говорит Наталья Ивановна. - Закончила техникум, получила специальность сварщика, работала, теперь преподаю. Сейчас наша профессия одна из самых востребованных. У нас на первом курсе учится девочка, которая решила осваивать сварочное дело по стопам своего деда, продолжает семейную династию. И у нее даже лучше получается, чем у мальчиков! Кстати, в отборочном туре на региональным чемпионате по этой компетенции участвовали две девочки из разных колледжей. Профессия популярна, так как она высокооплачиваемая, и при этом все выпускники без проблем трудоустраиваются. Мы обучаем ребят на современной материальной базе - в нашем ресурсном центре по сварочным технологиям используется новейшее импортное оборудование. Поэтому индустриальные партнеры колледжа с удовольствием берут наших студентов и на практику, и на работу.

Школьники нацелены на успешные профессии

Действительно, за последние несколько лет эксперты отмечают возросший интерес у школьников к среднему профессиональному образованию. Так если в 2016 году соревнования проходили по 4 компетенциям, а участвовали 36 человек, то в этом году 27 компетенций основных и 7 демонстрационных, а участников свыше 250.

Кстати, конкурсная программа сопровождалась деловой игрой с целью привлечь внимание школьников к профессиям, которые можно получить в колледже или техникуме после 9-го класса. В рамках чемпионата на различных площадках прошли презентации специальностей, круглые столы и мастер-классы, где принимали участие работодатели, молодые профессионалы, студенты.

Мастер-классы и дискуссии по актуальным проблемам подготовки кадров образовательными учреждениями среднего профессионального образования Ростовской области, проводимые в рамках чемпионата, объединяют представителей власти, образования, работодателей и социальных партнеров и позволяют им обмениваться информацией и обсуждать передовые методы работы в отрасли и в области профессионального образования, чтобы затем определить точную траекторию развития этих сфер. Так, в Таганрогском механическом колледже развернулась выставка профессий, на которой студенты постарались ярко и зрелищно представить свои специальности. Это также стало уникальной возможностью для школьников посетить площадки чемпионата.

Будущие спасатели и пожарные показывали приемы оказания первой помощи на интерактивном роботе, товароведы проводили экспертизу продуктов питания, парикмахеры делали прически. Программисты продемонстрировали уникальное кресло, сделанное из множества компьютерных клавиатур. Здесь же можно было почувствовать себя водителем, поработав на симуляторе кабины грузовика. Профессии, представленные в такой увлекательной форме, безусловно, вызывают у школьников большой интерес. Ведь совсем скоро многие из них закончат 9-й класс, и сам собой встанет вопрос дальнейшего учебного заведения. А затем у каждого из них будет шанс попробовать свои силы в следующем чемпионате «Молодые профессионалы».

- Участие в чемпионате - уникальная возможность для всех, - говорит директор Таганрогского механического колледжа Рафаил Магеррамов. - Даже если участнику не удалось победить, время проведено с большой пользой. Поскольку чемпионат открытый, на соревнованиях всегда присутствуют работодатели, которые имеют доступ к информационной базе и впоследствии предлагают трудоустройство тем, кто хорошо себя проявил. Для студентов открываются широкие возможности и право выбирать.

Кстати, следом за региональными чемпионатами, которые проходят по всей стране, в 2019 году состоится национальный этап в Казани, который станет репетицией к 45-му международному первенству «Молодые профессионалы». Надеемся, что Ростовская область будет достойно представлена на общероссийском и мировом уровне!

Победители

Агапова Наталия Сергеевна - Парикмахерское искусство

Мамедов Зулфу - Кирпичная кладка

Рудь Петр Сергеевич - Сухое строительство и штукатурные работы

Побединская Анна Викторовна - Малярные и декоративные работы

Батеха Василий Васильевич - «Навыки мудрых» Сварочные технологии (50+)

Бяльская Алина Сергеевна - Преподавание в младших классах - Юниоры

Куканова Владислава Александровна - Дошкольное воспитание - Юниоры

Солдатов Дмитрий Сергеевич - Ресторанный сервис

Чуприн Максим Сергеевич - Администрирование отеля

Резонова Алина Григорьевна, Тануйлова Ольга Витальевна - Геодезия

Котяш Дарьяна Николаевна, Сохадзе Георгий Александрович - Геодезия – Юниоры

Дударенко Денис Вадимович - Веб-дизайн и разработка - Юниоры

Аникина Альбина Алексеевна - Экспедирование грузов

Объедков Никита Александрович - Эксплуатация сельскохозяйственных машин

Команда Бичурина Александра Хамзяевна, Горепекин Станислав Олегович, Князев Денис Андреевич, Настис Павел Викторович, Шатравин Дмитрий Владимирович - Спасательные работы

Зинько Олег Игоревич - Токарные работы на станках с ЧПУ - Юниоры

Белоусов Александр Иванович - Фрезерные работы на станках с ЧПУ - Юниоры

Чунихин Кирилл Александрович - Сварочные технологии

Белоцерковцев Виталий Анатольевич - Сетевое и системное администрирование

Пивцова Марина Алексеевна, Сажнева Мария Николаевна - Предпринимательство

Хатламаджиян Наталья Александровна - Преподавание в младших классах

Резников Сергей Александрович - Токарные работы на станках с ЧПУ

Лукьяшко Сергей Сергеевич - Фрезерные работы на станках с ЧПУ

Кийко Максим Андреевич - Веб-дизайн и разработка

Берсанов Мурат Муратович - Поварское дело

Черников Константин Витальевич - Холодильная техника и системы кондиционирования

Никульникова Мария Викторовна - Дошкольное воспитание

СПРАВКА «КП»

Таганрогский механический колледж основан в 1939 году. За годы работы он выпустил более 13 тысяч специалистов по различным специальностям. Это самое крупное и единственное в Таганроге учебное заведение, которое готовит специалистов для работы в структурах ОАО «РЖД» и МЧС. В настоящее время в колледже обучается более 1 200 студентов и работает 180 сотрудников. Также имеются две столовые, студенческое общежитие и производственные мастерские. На базе колледжа развернут Региональный отраслевой ресурсный центр для подготовки квалифицированных специалистов по профессии «Сварщик». Выпускники получают помощь при трудоустройстве и имеют возможность продолжать обучение в системе высшего профессионального образования.