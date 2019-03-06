Чиновники из Ростовской области «убрали» свалки с помощью фотошопа

Муниципальные служащие из Ростовской области продолжают успешно осваивать азы компьютерной грамотности в виде работы с графическими редакторами — предпочитая применять эти навыки для отчетов о проделанной работе по уборке несанкционированных свалок.

Не успели привыкнуть к славе «Интернет-умельцев» чиновники из Семикаракорска, которые засветились с подложной расчисткой мусорных завалов в своем городе, как на аналогичной же фальшивке попались их коллеги из Неклиновского района.

- Предоставленные фотоотчеты о ликвидации трех свалок, отмеченных на карте онлайн-проекта ОНФ «Генеральная уборка» вызвали у нас сомнения, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном отделении Общероссийского народного фронта. - Мы сопоставили фото, изначально сделанные заявителями, с присланными отчетными материалами — и заметили на последних применение эффектов размытия и клонирования.

По словам координатора «Генеральной уборки» в донском регионе Алексея Мирошниченко, заподозрив обман и выехав на место, активисты своими глазами увидели, что свалки не ликвидированы.

- Да, из-за глубокого оврага подступиться к этим свалкам действительно сложно, но необходимо искать реальные пути решения, а не обманывать людей и отчитываться отретушированной картинкой, - не склонен, однако, оправдывать чиновников сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ростовской области Олег Панасюк. - Более того, осмотрев овраг, мы заметили, что среди груды мусора протекает небольшой ручей, который впадает в Таганрогский залив, а это расширяет масштабы экологической проблемы.

В Семикаракорске, где служащих поймали на подлоге, был уволен руководитель городского центра по благоустройству, в Неклиновском районе пока таких жестких мер предпринимать не стали: в региональное Минприроды вызвано некое «должностное лицо» - для составления протокола по статье «Сокрытие или искажение экологической информации» Кодекса об административных правонарушениях.