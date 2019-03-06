2019-03-06T18:43:53+03:00
Политика

В донском парламенте поддержали федеральный законопроект об индексации пенсий

Мера соцподдержки, на которую Ростовская область потратит почти миллиард рублей, коснется более 150 тысяч жителей региона
Александр СЕВЕРСКИЙ
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В ЗС РО считают, что предложенный новый формат - дело важное и нужное.В ЗС РО считают, что предложенный новый формат - дело важное и нужное.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В среду, 6 марта, в ходе внеочередного заседания Законодательного собрания Ростовской области 6-го созыва депутаты донского парламента единогласно поддержали федеральный законопроект, касающийся темы начисления пенсий — одного из ключевых вопросов, которые предстоит решать в рамках исполнения Послания Президента РФ Федеральному собранию.

- Конечно, нужно щепетильно, внимательно относиться к каждой детали, - подчеркнул, напомним, Владимир Путин в своем выступлении. - В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Многие здесь, в зале, наверное, понимают, о чём идёт речь. Мы ведь или из регионального, или из федерального бюджета доплачивали до так называемого прожиточного минимума пенсионера. Проиндексировали, и получилось, что прожиточный минимум сравнялся либо превысил. Перестали эти доплаты делать, вот и все

Между тем, по мнению главы государства, необходимо было заранее «учесть все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть, конечно, не должно».

- Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно, - подчеркнул глава государства. - То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

Собственно, изменить ситуацию, что логично, должен федеральный закон. И проект этого нормативного акта есть, но — его должны одобрить, предварительно, регионы.

В донском регионе инициативу Путина поддержали — единогласно.

- С принятием этого закона, во-первых, будет устранена несправедливость в отношении пенсионеров, получавших пенсию ниже прожиточного минимума, а во-вторых, размер пенсий с первого января текущего года будет пересчитан. Весь этот перерасчет будет выплачен не позднее июля 2019 года, - пояснил спикер донского парламента Александр Ищенко.

Теперь — о чем конкретно идет речь.

В соответствии с действующим законодательством, есть соцвыплата к пенсии - до величины прожиточного минимума пенсионера (конкретно по каждому субъекту РФ). Кроме того, отдельные категории пенсионеров получают еще и ежемесячные денежные выплаты, которые ежегодно индексируются (на определенный процент). Так вот, внесение поправок в федеральный закон призвано автоматически уменьшить размер доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума. Иначе говоря, законопроект исключает из суммы материального обеспечения пенсионера размер индексации, чтобы не сокращать размер этой самой соцдоплаты к пенсии из федерального бюджета — для того, чтобы довести размер пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера.

Иначе говоря, пенсионер, с принятием изменений в закон, будет получать и социальную доплату к пенсии, и сумму индексации.

- А суммы указанных индексации будут учитываться при пересмотре размера соцдоплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума пенсионера в следующем году, - уточнил Ищенко. - Вместе с тем, в следующем году сверх прожиточного минимума пенсионера также будут выплачиваться суммы текущих индексаций.

Добавим, что непосредственно в Ростовской области это коснется 156 тысяч пенсионеров, а на выполнение конкретно этой меры соцподдержки потребуется около миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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