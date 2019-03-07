Депутата-бизнесмена из Ростовской области отправили на 5,5 лет в колонию за хищение 111 млн рублей у обманутых дольщиков

Азовский городской суд вынес обвинительный приговор действующему депутату местной думы Валерию Бессмертному, которому инкриминировалось «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» при строительстве многоквартирного дома на ул. Инзенской.

- Бессмертный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в Азовском суде. - По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5,5 лет в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора бизнесмен был взят под стражу прямо в зале заседаний.

Как уточнили в прокуратуре Ростовской области, в течение двух лет (в 2013-2015 годах) гендиректор строительной фирмы «ДСК» собрал с людей деньги на возведение семиэтажки, однако сумел поднять только фундамент и два этажа — и все.

Потом компания обанкротилась, дольщики жаловались во все инстанции, требуя предоставить им обещанное жилье, но Валерия Бессмертного это, судя по всему, не сильно тревожило - как, вероятно, и его коллег по городской думе, где ему доверили рулить целой постоянной комиссией — конечно же, профильной: по ЖКХ, экологии и строительству.

На официальном сайте гордумы Азова бизнесмен по-прежнему значится председателем комиссии по ЖКХ и строительству.

Кстати, таковым он остается — по крайней мере, формально — и по настоящее время, на официальном сайте представительного органа он все еще числится.

Мандата и, соответственно, полномочий его будут лишать на ближайшем заседании городской думы.

А вот из партии его, кстати, исключили еще в 2017-м, когда было возбуждено уголовное дело. Правда, лишать свободы азовского думца-предпринимателя на время следствия не стали, а поместили под домашний арест, время пребывания под которым, к слову, будет зачтено в срок наказания.

Когда будет достроен этот дом, и случится ли это вообще, четкого ответа нет. Фото: официальный сайт мэрии Азова.

Добавим, что приговор не окончательный: у Валерия Бессмертного есть право его оспорить в апелляционном порядке.