2019-03-07T11:20:07+03:00
Общество

«Что не мочились по углам»: В Ростове-на-Дону из подъезда многоэтажки сделали картинную галерею

Горожане говорят, что это дом на улице 339 Стрелковой Дивизии
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В социальных сетях Ростова-на-Дону появились фото картин, которые местные жители развесили в подъезде. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов-на-Дону".В социальных сетях Ростова-на-Дону появились фото картин, которые местные жители развесили в подъезде. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов-на-Дону".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону появились фото картин, которые местные жители развесили в подъезде многоэтажки.

- Жители дома на улице 339 Стрелковой Дивизии превратили свой подъезд в картинную галерею, - написал автор снимков в городском паблике.

Красота да и только - пейзажи и цветы повсюду. Прямо глаз радуется. И никаких тебе надписей либо облезлых стен. А еще там же висит напутствие-напоминание в стихах: «Беречь подъезд давайте свой, окурки уноси с собой, не сыпать мусор тут и там, и не мочиться по углам».

Есть строчки, посвященные и владельцам животных: «А если твой четвероногий друг от радости нагадил вдруг, Не поленись за ним убрать, за что же все должны страдать?».

Жители дома на улице 339 Стрелковой Дивизии превратили свой подъезд в картинную галерею. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов-на-Дону".

Жители дома на улице 339 Стрелковой Дивизии превратили свой подъезд в картинную галерею. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов-на-Дону".

В итоге, пользователи соцсетей похвалили местных жителей за заботу друг о друге.

- И это совсем не от того, что картинами забиты квартиры, от обратного, - написал один из горожан.

- Молодцы жители дома! - похвалил другой.

Были и критики: «Колхозненько и наляписто - это минус. Но чистенько - это плюс».

Вот только в районной администрации, похоже, даже не в курсе, какая красоты соседствует у них под носом.

- Мы не слышали от таком подъезде, - признался нам один из чиновников отдела, отвечающего за коммунальное хозяйство, когда мы попытались отыскать подъезд-музей среди многоэтажек Западного жилого массива. - К нам же только с жалобами приходят...

Красота да и только — пейзажи и цветы повсюду: глаз радуется. А еще там же на стене висит напутствие-напоминание. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов-на-Дону".

Красота да и только — пейзажи и цветы повсюду: глаз радуется. А еще там же на стене висит напутствие-напоминание. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов-на-Дону".

К слову, некоторые ростовчане писали в комментариях, что похожие подъезды есть еще и на Днепровском, и Содружества.

Но, пожалуй, самый известный подъезд находится на Северном. Там вот уже несколько лет наводит красоту местный художник-альтруист. Иногда соседи скидываются ему на краску и кисти, а гости города приходят сюда на экскурсию. Правда, есть и те, кому такая красота поперек горла.

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Маленькая Италия - так называют подъезд обычной многоэтажки в спальном районе Ростова. С виду ничем не примечательный дом, а заходишь внутрь и будто попадаешь в музей: резные перила, лепнина на потолке, зеркала, на каждом шагу картины. Хоть экскурсовода бери!

Вот уже лет десять над этой красотой трудится художник Константин Николаев. Живет он в этом же подъезде на шестом этаже. И все свое свободное время проводит за работой. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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