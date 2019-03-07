Под Сальском в страшной аварии погибли три человека, еще четверо в больнице

Трагедия случилась 7 марта на дороге между хутором Усьман, поселком Веселый и Сальском. На достаточно свободной трассе на скорости лоб в лоб столкнулись "Лада" и Kia. Удар был такой силы, что машины разбросало по обочинам, сильнее всего пострадала иномарка, которую ради спасения людей прибывшим сотрудникам служб экстренного реагирования пришлось разрезать с помощью специального оборудования.

- Погибли три человека (64-летний водитель иномарки, а также два пассажира - автр), - рассказали «КП-Ростов» в УГИБДД по Ростовской области. - Еще четверых с травмами различной степени тяжести доставили в больницы.

По предварительным данным, аварию спровоцировал выживший 20-летний водитель автомобиля «Лада». По данным автоинспекции, он, «не выбрав безопасную скорость движения, допустил выезд на встречную полосу».

В страшной аварии погибли три человекаФото: ГУ МВД России по РО

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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