Chanel №5, ящики подарков, море цветов и открыток: Как отметит 8 Марта самая многодетная женщина России

Пожалуй, жительница Ростовской области Татьяна Сорокина - женщина, которая на 8 Марта получит больше всех поздравлений. Ведь за свою жизнь многодетная мать воспитала 80 (!) детей.

Поздравления от взрослых сыновей. Фото: личный архив Татьяны Сорокиной.

ВЕДРА САЛАТОВ И ПЮРЕ

- Конечно, готовимся к празднику, - хохочет Татьяна Васильевна, которая только что вышла из кабинета врача с очередным ребенком. Вот сынок пальчик поранил, а у меня - растяжение руки: ходили на прошлой неделе с детьми в аквапарк. Очень уж меня просили с ними в трубе прокатиться. Но пока шла туда, упала по дороге к аттракциону. Правда, виду не подала: с горки спустилась. А потом рука сильно распухла: укололи обезболивающее, наложили лангетку, села за руль и повезла своих домой. Так что от готовки я пока освобождена (Смеется). Впрочем, на 8 Марта у нас и так всегда готовят мужчины.

По словам Татьяны Сорокиной, в праздничном меню - шашлык (он уже замаринован), пару ведет пюре, столько же весеннего салата из капусты со свежим огурцом и соленья-варенья из домашних заготовок.

- Сладкое мы не печем, в основном, гости с тортами и конфетами приходят чаю попить, - говорит собеседница. - Но вообще 8 Марта я за праздник не очень считаю: мы - женщины круглый год, почем нас только один раз в году поздравляют и балуют?

На праздник готовят мужчины. Фото: личный архив Татьяны Сорокиной.

МОРЕ ТЮЛЬПАНОВ И МИМОЗЫ

- Я обычно раньше всех встаю. Но мои детишки к празднику готовятся заранее, - подмигивает Татьяна Васильевна. - Частенько то один, то другой фото мое попросят, потом получаю на праздник стенгазету, поделку или открытку с теплыми словами. Их я сначала выставляю на полочки - любуюсь, а потом - когда новая партия поступит, им в папки складываю, чтобы когда выросли вспоминали: как и что своими руками сделали.

По ее словам, выросшие дети частенько спрашивают: «Это что я сделал?». Многие о своих шедеврах даже не помнят!

- Я вообще такие подарки люблю - все, что своими руками сделано и от души, - продолжает собеседница. - Хотя стихи собственного сочинения теперь редко посвящают - больше из Интернета переписывают. Цветы люблю на клумбе или в горшках, но все равно старшие дети натащат море тюльпанов и мимозы.

Семье собраться вместе не просто. Фото: личный архив Татьяны Сорокиной.

КОРОБКИ ДУХОВ И ШОКОЛАДОК

Но Татьяна Васильевна и сама никого не забывает в праздники - для всех своих детей покупает в школу шоколадки и цветы, чтобы поздравили учителей. Но главное - праздник 8 Марта это один из тех дней, когда можно увидеть почти всех. Несмотря на их количество, мама с большим сердцем не только каждого помнит по именам, но и всех их супругов и детей.

Цветов море на каждый праздник. Фото: личный архив Татьяны Сорокиной.

- Я сама очень люблю делать подарки, - напоследок открыла она секрет. - Тем, что по меньше - будут шоколадки. Девчонкам постарше приготовила портативные зарядки для гаджетов и духи. Получилось аж несколько коробок. Многим парфюм пока выбираю на свой вкус. Он у нас схожий. Практически все обожают мой Chanel №5: так для них пахнет мама.

А вообще моя мечта, чтобы как можно больше детей приехало, чтобы повидаться. Вот это, наверное, самый главный подарок к празднику. Но я точно знаю: те, кто не сможет навестить, обязательно дадут о себе знать - кто по WhatsApp, кто по телефону или по электронной почте. Я - продвинутая мобильная мама.

На передаче Александра Гордона. Фото: личный архив Татьяны Сорокиной.