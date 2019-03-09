2019-03-09T13:14:47+03:00
Спорт

"Нас охраняют настоящие силачи": в сети обсуждают смелое фото ростовских пожарных

Действующий спасатель и студентка показали, каким должно быть доверие в рядах МЧС
Илья БОГОМОЛОВ
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Виктория и Андрей решились на опасный эксперимент ради выработки доверия. Фото из архива героини публикации.Виктория и Андрей решились на опасный эксперимент ради выработки доверия. Фото из архива героини публикации.
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию, сделанную в одной из пожарных частей города. На снимке сотрудник МЧС поднял на вытянутой руке девушку, причем красавица стоит на его ладони в полный рост.

- Нас охраняют от пожара настоящие силачи! - подписали снимок в городском паблике.

Следом посыпалось множество хвалебных комментариев.

- Круто! Вот это подготовка! Сильные люди и духом, и телом, - пишут восторженные ростовчане.

"Комсомолка" разыскала людей с фотографии. Силачом оказался командир отделения 34 пожарно-спасательной части Ростова-на-Дону, 28-летний Андрей Лобанов.

- Я спортсмен в прошлом, в студенческие годы получил КМС по чирлидингу на всероссийских соревнованиях, - рассказал спасатель. - 8 марта мы с Викторией решились на данный эксперимент, ради выработки доверия и спортивного интереса. Доверие, скажу я вам, прямо пропорционально спасенным жизням, как гражданским так и собственным. Тяжело представить работу в экстремальных условиях, без доверия к своему личному составу и непосредственно начальству.

andrey_lobanov_fotoandrey_lobanov_foto
Рабочие будни
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Виктория Фетисова (девушка на фото) - студентка-спасатель, проходящая практику в этой пожарной части.

- Решила попробовать, смогу ли я устоять, и у меня получилось. Главное - доверие, - поделилась с "КП" смелая красавица.

fetisova_viktoriyafetisova_viktoriya
Доверие
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Для нее это был действительно отважный шаг, так как она никогда не занималась чирлидингом. Ее виды спорта - волейбол, легкая атлетика и фигурное катание. Андрей, кстати, сейчас тоже увлекается волейболом - его команда третий год подряд занимает первые места среди пожарно-спасательных подразделений Ростовской области. Но и о чирлидинге он не забывает - продолжает тренироваться, и, похоже, нашел своим навыкам прекрасное применение в подготовке новых сотрудников МЧС.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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Должны ли сотрудники спасательных подразделений иметь хорошую спортивную форму? Начальник связи и технических систем оповещения МЧС по Ленинградской области Алексей Кузьмин на своем примере доказывает, что служба спорту не помеха. И речь не просто о хорошей форме, а о серьезных спортивных достижениях. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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