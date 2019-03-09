"Нас охраняют настоящие силачи": в сети обсуждают смелое фото ростовских пожарных

Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию, сделанную в одной из пожарных частей города. На снимке сотрудник МЧС поднял на вытянутой руке девушку, причем красавица стоит на его ладони в полный рост.

- Нас охраняют от пожара настоящие силачи! - подписали снимок в городском паблике.

Следом посыпалось множество хвалебных комментариев.

- Круто! Вот это подготовка! Сильные люди и духом, и телом, - пишут восторженные ростовчане.

"Комсомолка" разыскала людей с фотографии. Силачом оказался командир отделения 34 пожарно-спасательной части Ростова-на-Дону, 28-летний Андрей Лобанов.

- Я спортсмен в прошлом, в студенческие годы получил КМС по чирлидингу на всероссийских соревнованиях, - рассказал спасатель. - 8 марта мы с Викторией решились на данный эксперимент, ради выработки доверия и спортивного интереса. Доверие, скажу я вам, прямо пропорционально спасенным жизням, как гражданским так и собственным. Тяжело представить работу в экстремальных условиях, без доверия к своему личному составу и непосредственно начальству.

andrey_lobanov_foto Рабочие будни

Виктория Фетисова (девушка на фото) - студентка-спасатель, проходящая практику в этой пожарной части.

- Решила попробовать, смогу ли я устоять, и у меня получилось. Главное - доверие, - поделилась с "КП" смелая красавица.

Для нее это был действительно отважный шаг, так как она никогда не занималась чирлидингом. Ее виды спорта - волейбол, легкая атлетика и фигурное катание. Андрей, кстати, сейчас тоже увлекается волейболом - его команда третий год подряд занимает первые места среди пожарно-спасательных подразделений Ростовской области. Но и о чирлидинге он не забывает - продолжает тренироваться, и, похоже, нашел своим навыкам прекрасное применение в подготовке новых сотрудников МЧС.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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