2019-03-11T10:31:04+03:00
Общество

«Золотая Семечка» - масло, сделанное на Дону

Масло «Золотая Семечка» в очередной раз получило знак добровольной сертификации
Материал предоставлен ООО "Золотая семечка"
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Фото предоставлено ООО "Золотая семечка"Фото предоставлено ООО "Золотая семечка"
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Выпускаемое в г. Ростове-на-Дону на маслозаводе «Юг Руси» масло под брендом «Золотая Семечка» в очередной раз получило знак добровольной сертификации «Сделано на Дону». Очередное вручение знака, прошедшее 6 марта на маслозаводе «Юг Руси», означает, что продукция под знаменитым донским брендом стабильно держит марку самого высокого качества. Следует отметить, что система добровольной сертификации «Сделано на Дону» содержит повышенные требования к качеству и конкурентоспособности продукции, производимой предприятиями области. Учитывается масса показателей: состав продукции, сырье и материалы, маркировка, упаковка и многое другое. Таким образом, наличие знака «Сделано на Дону» свидетельствует о том, что перед покупателем действительно высококачественный продукт.

Бренд «Золотая Семечка» имеет внушительную историю. «Золотая Семечка» была выведена на рынок в 2000 году и стала первой российской маркой мирового уровня качества, доступной широким слоям российских потребителей. Вот уже без малого 18 лет этот донской продукт пользуется популярностью и любовью миллионов семей в России и далеко за ее пределами.

- Сегодня уже сама история доказала, что инициатива губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева по созданию системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» работает, и работает очень успешно, - отметил основатель группы компаний «Юг Руси» Сергей Кислов. - Позитивный имидж донского края помогает нам продвигать произведенные в Ростовской области продукты на российском и международном рынках. В свою очередь, доброе отношение людей в самых разных странах мира к таким знаменитым донским брендам, как «Золотая Семечка», служит для продвижения Ростовской области. Это можно расценивать как пример успешной синергии региона и его производителей.

на правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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