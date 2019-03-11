Блогер Вадим Манукян попал в список сайта "Миротворец", раскритиковав позицию Алены Апиной по Крыму

Блогер из Ростова-на-Дону Вадим Манукян, который получил известность после скандала с Киркоровым, а позже стал экспертом при Госдуме России, попал в список украинского сайта "Миротворец". Напомним, на этом Интернет-ресурсе публикуются имена и личные данные людей, которые, по мнению его создателей, несут угрозу незалежной и всему мировому правопорядку. Ранее блогер неоднократно ездил в Крым и положительно отзывался о его присоединении к России. Но "опасность для Украины" стал представлять только сейчас, когда в деле стала фигурировать звезда шоу-бизнеса.

Скриншот с сайта "Миротворец", который Манукян выложил на своей странице в социальной сети.

В начале марта заслуженная артистка России, солистка группы "Комбинация" Алена Апина дала интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle. Журналистка Жанна Немцова спросила ее о критике Лаймы Вайкуле, которая сказала, что не будет выступать в Крыму из-за санкций Евросоюза.

- Лайма - очень европейский человек. С точки зрения Крыма и других каких-то вещей - это ее личная европейская, другая, отличная от российской, точка зрения. Мы видим эту картину с другой стороны, - ответила Апина и, когда ее попросили уточнить, что она имеет в виду, продолжила. - Наш Крым, не наш Крым - у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш. Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия.

Кстати, после этого певица вспомнила, что попала в "Миротворец", потому что выступала в Архангельске на фоне надписи "КрымНаш", хотя обычно, выходя на сцену, она даже не смотрит, что написано на заднике.

Вадим Манукян резко осудил слова Апиной, его возмущение растиражировало множество изданий, после чего блогера тоже внесли в список "Миротворца", хотя он и прежде никогда не скрывал своей пророссийской позиции во всем, что касается Крыма.

- Во-первых, Германия - неудачное место для подобных высказываний. Во-вторых, Жанна Немцова - политический интервьюер, и артистке, на мой взгляд, не было смысла разговаривать с ней на политические темы. Тем более, она сама призналась, что не разбирается в них, - прокомментировал Манукян "Комсомольской правде Ростов-на-Дону". - Ее позиция по Крыму не выдерживает никакой критики. Потому что Крым - это территория Российской Федерации. Так должен отвечать любой гражданин нашей страны.

Блогер признался, что не собирается на Украину в ближайшее время, поэтому его абсолютно не волнуют всякие "черные списки" местных патриотов. Тем более, что его позиция их совсем не интересовала пока он не высказался об Апиной.

- Когда я раньше ездил в Крым в поддержку его присоединения к России, это не освещалось в федеральных медиа. А "Миротворец" именно на этом уровне отслеживает, кому им стоит запретить въезд в Украину, - резюмировал Манукян.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

"30 лет мне орут: "Давай два кусочека колбаски", - Алена Апина разозлилась на концерте в Ростове-на-Дону

Ситуация была следующей. Коллега певицы по группе "Комбинация" Татьяна Иванова объявила некую песню про любовь в исполнении Алены, после чего один из зрителей крикнул из зала: "Колбаса!"

- Что он сказал? Подожди-подожди. Что ты сейчас сказал?! Я никогда не пела эту песню! - возмутилась Апина. (подробности)