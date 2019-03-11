2019-03-11T11:41:02+03:00
Политика

Блогер Вадим Манукян попал в список сайта "Миротворец", раскритиковав позицию Алены Апиной по Крыму

Хотя до этого украинцы не замечали явно пророссийской позиции ростовского активиста
Илья БОГОМОЛОВ
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Вадим Манукян в гостях радио "КП-Ростов" (89,8 fm).Вадим Манукян в гостях радио "КП-Ростов" (89,8 fm).Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Блогер из Ростова-на-Дону Вадим Манукян, который получил известность после скандала с Киркоровым, а позже стал экспертом при Госдуме России, попал в список украинского сайта "Миротворец". Напомним, на этом Интернет-ресурсе публикуются имена и личные данные людей, которые, по мнению его создателей, несут угрозу незалежной и всему мировому правопорядку. Ранее блогер неоднократно ездил в Крым и положительно отзывался о его присоединении к России. Но "опасность для Украины" стал представлять только сейчас, когда в деле стала фигурировать звезда шоу-бизнеса.

Скриншот с сайта "Миротворец", который Манукян выложил на своей странице в социальной сети.

Скриншот с сайта "Миротворец", который Манукян выложил на своей странице в социальной сети.

В начале марта заслуженная артистка России, солистка группы "Комбинация" Алена Апина дала интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle. Журналистка Жанна Немцова спросила ее о критике Лаймы Вайкуле, которая сказала, что не будет выступать в Крыму из-за санкций Евросоюза.

- Лайма - очень европейский человек. С точки зрения Крыма и других каких-то вещей - это ее личная европейская, другая, отличная от российской, точка зрения. Мы видим эту картину с другой стороны, - ответила Апина и, когда ее попросили уточнить, что она имеет в виду, продолжила. - Наш Крым, не наш Крым - у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш. Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия.

Кстати, после этого певица вспомнила, что попала в "Миротворец", потому что выступала в Архангельске на фоне надписи "КрымНаш", хотя обычно, выходя на сцену, она даже не смотрит, что написано на заднике.

neapinaneapina
#30леткомбинации #апина #иванова
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Вадим Манукян резко осудил слова Апиной, его возмущение растиражировало множество изданий, после чего блогера тоже внесли в список "Миротворца", хотя он и прежде никогда не скрывал своей пророссийской позиции во всем, что касается Крыма.

- Во-первых, Германия - неудачное место для подобных высказываний. Во-вторых, Жанна Немцова - политический интервьюер, и артистке, на мой взгляд, не было смысла разговаривать с ней на политические темы. Тем более, она сама призналась, что не разбирается в них, - прокомментировал Манукян "Комсомольской правде Ростов-на-Дону". - Ее позиция по Крыму не выдерживает никакой критики. Потому что Крым - это территория Российской Федерации. Так должен отвечать любой гражданин нашей страны.

Блогер признался, что не собирается на Украину в ближайшее время, поэтому его абсолютно не волнуют всякие "черные списки" местных патриотов. Тем более, что его позиция их совсем не интересовала пока он не высказался об Апиной.

- Когда я раньше ездил в Крым в поддержку его присоединения к России, это не освещалось в федеральных медиа. А "Миротворец" именно на этом уровне отслеживает, кому им стоит запретить въезд в Украину, - резюмировал Манукян.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

"30 лет мне орут: "Давай два кусочека колбаски", - Алена Апина разозлилась на концерте в Ростове-на-Дону

Ситуация была следующей. Коллега певицы по группе "Комбинация" Татьяна Иванова объявила некую песню про любовь в исполнении Алены, после чего один из зрителей крикнул из зала: "Колбаса!"

- Что он сказал? Подожди-подожди. Что ты сейчас сказал?! Я никогда не пела эту песню! - возмутилась Апина. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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