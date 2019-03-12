"Подарок из Чернобыля": под Ростовом-на-Дону в консервной банке вместо шпрот обнаружили огромный шмат неизвестной рыбы

Жительница Новочеркасска Наталья выложила в социальную сеть фотографии необычной консервы. Женщина хотела сделать бутерброды для своих гостей к 8 Марта и купила в супермаркете две упаковки шпрот по 130 рублей. На них было написано: "Шпроты в масле, мелкие, балтийские". В одной консерве оказались привычные всем нам маленькие рыбки, а в другой, которую открыли на следующий день, - один большой кусок неизвестного происхождения.

- Мы долго смеялись, но есть его не стали. Инстинкт самосохранения еще работает. Да и когда выложили на тарелочку, обратная сторона куска не вызвала доверия, - рассказала Наталья журналисту "КП". - Рыбу выбросили, претензий к магазину предъявлять не стали. Там же не обязаны вскрывать и проверять каждую банку.

Найденная рыба покупателям не понравилась, и ее решили выкинуть.Фото: из архива героя публикации

В комментариях под фото "гигантского шпрота" жители Ростовской области оставили свои предположения, что это за рыба. Многие стали шутить про "сурового челябинского карася" и "рыбку из Чернобыля".

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В тюменских консервах вместо рыбы обнаружили окурки

Вскрыв банку, Татьяна обнаружила внутри неприятный сюрприз – вместе с рыбой там плавал окурок. Каким образом "бычок" попал внутрь, неизвестно. Консервы произведены в Екатеринбурге. (подробности)

В Ростове заключенному пытались передать телефон в банке из-под шпрот

Сотрудники Исправительной колонии № 10 обнаружили необычную передачку для заключенного. В посылке, которую житель области принес для своего друга, была банка шпрот. Только внутри оказались не рыбки, а сотовый телефон с зарядным устройством. (подробности)