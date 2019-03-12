Линейный парк «Темерник» в Ростове-на-Дону начнут строить уже в следующем году

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области готово потратить 392 млн рублей на расчистку Темерника в южной столице. Соответствующая заявка о проведении ровно через месяц, 12 апреля, аукциона по определению подрядчика, который возьмется на эту работу, опубликована на сайте госзакупок.

И процесс подготовки прибрежной зоны и русла реки к началу строительства линейного парка (оно, судя по итогам рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных пространств, начнется уже в следующем году) стартует, по сути, с установлением теплой погоды.

За этот проект из почти 52,5 тысячи участников голосования отдали предпочтение более четверти респондентов, еще 16 процентов посчитали, что нужно в первую очередь заняться парком им. Горького и чуть меньше, 15,5 процента, — сквером им. Дортмунда.

Правда, что касается создания парка, пока речь идет не о всей протяженности реки в городе, а только одного участка, получившего название «первой мили» (потому что его протяженной составляет примерно 1,8 км), от парка Октября (иначе говоря — от моста через ул. Вавилова/Шеболдаева) до зоопарка. Более того: в мэрии сообщили, что есть уже готовый дизайн-проект для старта работ в 2020-м, однако — прежде все-таки придется разгрести «авгиевы конюшни» по обеим сторонам Темерника.

Так, по идее, будет выглядеть схема расположения объектов на одном из основных участков будущего парка. Фото: АНО "Парк "Темерник".

Частично это уже сделано: в соответствии с утвержденной ранее губернатором Василием Голубевым дорожной картой по реабилитации реки, за два года из нее, а также вдоль берегов собрали и вывезли более сотни тысяч тонн мусора, ликвидировали десятки свалок, но работы впереди — еще просто непочатый край.

В 2018-м в Правительстве РФ согласовали вопрос о софинансировании расчистки 8,5-километрового участка Темерника - от Северного кладбища до Низового водохранилища. Однако упомянутые выше суммы, по информации «КП», предназначены только на расчистку самого водоема, а не на его береговую линию: для этого предполагаются другие источники.

Так вот, основной этап создания будущей площадки под парк в целом как раз и придется на 2019-2020 годы, на него отводится 20 месяцев.

Для начала предстоит освободить русло реки от многолетних донных отложений, удалить со дна крупногабаритный хлам, а еще — снести свыше тысячи деревьев и четырех тысяч кустарников (их обещают восстановить), затем демонтировать аж четырнадцать бесхозных гидротехнических сооружений.

Потом будут формироваться обновленное русло и укрепляться его откосы, а донные пороги сделают из камня.

По официальным данным, 60 процентов всех ливневых стоков миллионника Ростова-на-Дону попадают именно в эту реку. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

Уже известно, между тем, о серьезной проблеме, которая затребует еще дополнительные финансовые траты — дело в том, что одним из основных источников загрязнения реки, согласно отчету некоммерческой организации «Темерник», является «концентрированный сброс неочищенных ливневых вод» - представьте себе, что туда попадает порядка 60 процентов (!) всего поверхностного стока Ростова-на-Дону!

Впрочем, до настоящего времени так никто и не обнародовал, собственно, хотя бы в эскизе (если не считать студенческих работ, выполненных года три назад), как визуально будет выглядеть этот самый линейный (или ландшафтный) парк «Темерник», который, по идее, должен стать одним из крупнейших в Европе. А хотелось бы, к слову, взглянуть на него — как-никак срок исполнения проекта «под ключ» уже и не за горами: до конца 2022-го все должно быть готово.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Линейный парк — это только формат, а где конкретные цели?»

- Что такое, на самом-то деле, линейный парк? Это — только формат. Парк — вообще понятие растяжимое, можно крутить-вертеть так, как захочешь или как удобно, - говорит эксперт-эколог, бывший руководитель Ботанического сада ЮФУ, а ныне помощник секретаря Общественной палаты РФ Александр Водяник. - Лично я — не против озеленения и создания парка как такового! Но надо понимать, зачем это делается, ведь речь идет о водно-зеленом диаметре Ростова-на-Дону, о мелиорации — изменения в лучшую сторону. То есть нужно знать, каких результатов получится достигнуть, создав этот объект, а всего есть четыре ключевых показателя: это изменения по температуре, влажности, солнечной инсталляции, аэрации. Где эти расчеты? Все потому, что проектом должны заниматься специалисты конкретно в этой сфере, а не только организаторы — безусловно, талантливые. Я общался по этой идее с лучшими профессионалами, и мы пришли к выводу: это скорее не реабилитация, а реконструкция, девелоперский проект — ведь там же речь, кажется, идет о зоне по 50 метров от каждого берега, так? А за ними что? Жилые комплексы?