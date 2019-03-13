Концерт "Ленинграда" на "Ростов-Арене" под угрозой: местные власти беспокоятся о газоне

Власти Ростовской области всерьез задумались над тем, стоит ли устраивать большие концерты на "Ростов-Арене" - стадионе, построенном на левом берегу Дона к ЧМ-2018 по футболу. Первым эту 45-тысячную площадку собрал Баста полгода назад, а следующее крупное шоу планируется в сентябре 2019-го - в южную столицу собираются приехать эпатажный Сергей Шнуров и группировка "Ленинград", которые запланировали тур под названием "Стадионный" (все концерты должны пройти на больших футбольных аренах). И, похоже, у рокеров, так же как и у Василия Вакуленко, могут возникнуть проблемы с площадкой в Ростове.

— На поле мы никому выступать не разрешим, - сказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев в пресс-центре "Дон-медиа". - Что касается "Ленинграда", то тут надо внимательно посмотреть.

Глава региона отметил, что количество проданных на визит Шнурова билетов значения не имеет. Главное - это состояние газона на футбольном поле. В случае с Бастой организаторы концерта обещали, что трава будет защищена специальным покрытием, но ее потом все равно пришлось восстанавливать, и даже подкрашивать зеленой краской.

Сам Шнуров пока не отреагировал на опасения донских властей. Известный рокер занят обменом стихами с Ксенией Собчак в Instagram. Билеты на его концерт на "Ростов-Арене" стоят от 800 до 3000 рублей (VIP - до 12 тысяч рублей).

Напомним, в прошлом году перед концертом Басты, который стал первым музыкальным шоу на новом ростовском стадионе, футбольный клуб "Ростов" выступил со скандальным заявлением. Мол, газон может быть поврежден, и в этом случае команда не сможет на нем больше играть. Рэпер ответил на это, что кто-то специально не дает ему выступить в родном городе, и предложил отменить свой концерт, если ростовчане поддержат эту идею. В итоге стороны договорились между собой, и шоу состоялось. Управляющая компания стадиона обещала, что восстановит газон после того, как тысячи фанатов Басты выйдут на поле. И действительно, это пришлось сделать, так как, не смотря на все защитные меры, часть травяного покрытия все же пострадала.

КАК ЭТО БЫЛО

Баста - болельщикам "Ростова": А где вы были, когда клуб находился внизу таблицы?

- Мне, как ростовчанину, стыдно, что я хочу приехать выступить в свой родной город, а мне какие-то люди придумывают, почему я не могу здесь дать концерт, - высказался Василий Вакуленко на пресс-конференции перед шоу на "Ростов-Арене". - Команда, оказывается, будет подвержена воздействию "плохой травки"! Я очень надеюсь, что игра нашей команды не зависит от травки. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Для музыканта этот брак стал четвертым. А вот Ольга отправилась в загс впервые. До этого она ходила в невестах у молодого миллионера Руслана Фахриева (бывший парень дочери Валентина Юдашкина). Впрочем, и сама Ольга - девушка состоятельная. Новая жена Шнура - дочь миллионера-металлурга Валерия Абрамова. Но при этом, как выясняется, весьма экономная особа. (подробности)