В Новочеркасске задержали 21-летнего безработного, жестоко убившего таксиста из-за 250 рублей

Сутки понадобились сотрудникам правоохранительных органов Новочеркасска, чтобы раскрыть убийство 35-летнего таксиста Михаила Евлахова - отца двоих детей. Подозреваемый - 21-летний местный житель. Он не работает, не учится, был судим за кражу и угон машины. На своей странице в социальных сетях молодой человек активно публиковал фотографий девушек, а еще он указал, что ценит в людях доброту и честность.

- По данным следствия, 12 марта на проезжей части Комарова было обнаружено тело мужчины 1983 года рождения с признаками насильственной смерти, а также автомобиль со следами крови, - рассказали в региональном следкоме. - Установлено, что потерпевший в свободное время подрабатывал таксистом. В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено и задержано лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 21-летний житель Новочеркасска.

Как стало известно «КП-Ростов» из неофициальных источников, в тот день подозреваемый, приняв на грудь изрядное количество алкоголя, рвался на встречу к подруге, которая не хотела с ним общаться. Прочитав в СМС отказ, он решил проникнуть к ней домой, поставив своим появлением перед неизбежным фактом, для этого взял дома кухонный нож, чтобы перерезать провода домофона.

К девушке он приехал на такси, пообещав водителю, что вернется и заплатит. На самом деле денег у него не было. Не застав подругу дома, он сбежал по пожарной лестнице, увидев, что машина с шашечками продолжает стоять у подъезда.

Погуляв по городу, он решил возвращаться домой. Пешком идти ему было лень. Он попросил водителя «девяносто девятой» довезти его к дому. По дороге заявил, что денег нет, а когда Михаил Евлахов предложил ему связаться с друзьями и родными, то решил избавиться от несговорчивого водителя. Он потребовал подвезти его к банкомату. На самом деле платить требуемые 250 рублей не собирался. Их не было ни на карте, ни в кошельке.

- Мы сидели в машине, когда водитель, отвернулся - ударил два раза в шею, потом нож сломался, - признался подозреваемый в преступлении. - Он, шатаясь, вышел из машины, но затем упал. Поняв, что он умер, я решил отогнать автомобиль подальше от лишних свидетелей.

Известно, что погибший Михаил Евлехов таксовал не из-за хорошей жизни. Год назад мужчина похоронил супругу и сам воспитывал двоих сыновей. Днем он работал в охране, а по вечерам «бомбил». Сейчас его дети находятся у родных.

«Комсомолка» приносит соболезнование родным и близким погибшего.