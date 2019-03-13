2019-03-13T15:09:56+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержана ОПГ, обналичившая через фирмы-однодневки около миллиарда рублей

Двести подставных контор работали сразу в нескольких регионах России [оперативная видеосъемка]
Александр СТЕПАНОВ
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В квартиры членов ОПГ силовики нагрянули одновременно по более чем двадцати адресам. Фото: стоп-кадр с оперативной съемки МВД.В квартиры членов ОПГ силовики нагрянули одновременно по более чем двадцати адресам. Фото: стоп-кадр с оперативной съемки МВД.
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Банда обнальщиков нейтрализована в южной столице усилиями сразу двух ведомств — МВД и ФСБ — при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В настоящее время следователи разбирают богатый урожай вещдоков, собранных в ходе двух десятков обысков, которые проводились одновременно как по местам жительства фигурантов, таких и подставных зиц-председателей, выступавших в роли номинальных руководителей и учредителей контор - фирм-однодневок, через которые проводились масштабные махинации.

- Задержаны семь человек, входивших в преступную группу, - сообщила «Комсомольской правде» официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Зарегистрированные ими организации, участвовавшие в криминальной схеме с неправомерным оборотом платежей, находились в разных регионах страны — в Москве, Подмосковье, Ростовской и Ленинградской областях, а также в республиках Северного Кавказа. Изъяты 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, две сотни печатей лжефирм и примерно столько же устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», полтора с лишним десятка персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и т. д.

В время обысков были изъяты сотни вещдоков. Фото: стоп-кадр с оперативной съемки МВД.

В время обысков были изъяты сотни вещдоков. Фото: стоп-кадр с оперативной съемки МВД.

Собственно, схема, которая использовалась ОПГ, как выяснила «КП», была незамысловатой: участники банды делали фиктивные закупки, оформляя их на свои конторы, а затем начиналась круговерть денежных переводов - разумеется, тоже фиктивных. То есть они как бы проходили, но деньги в реальности никуда не девались. При этом кто-то из контрагентов (кто именно, еще предстоит выяснить следствию) получал откаты. И здесь им отлично помогала как раз система «банк-клиент», позволявшая не светиться лишний раз в офисах финансовых учреждений.

- Сделал платежку, поставил липовую печать, выслал скан — все, денежки как бы улетели, - пояснил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в силовых структурах. - И так — несколько раз, чтобы следы потерялись. А потом кто-то из числа «петрушек» шел и снимал все это добро в банкоматах несколькими траншами. В итоге в теневом обороте и потерялись около миллиарда рублей.

Нежданные гости в виде оперативников ФСБ и МВД и бойцов Росгвардии явились спозаранку. Фото: стоп-кадр с оперативной съемки МВД.

Нежданные гости в виде оперативников ФСБ и МВД и бойцов Росгвардии явились спозаранку. Фото: стоп-кадр с оперативной съемки МВД.

Ниточка из клубка афер, по словам нашего собеседника, начала распутываться, когда у правоохранителей возникли претензии как раз к одной из компаний-посредников: руководителей приперли к стенке, спросив знаменитое «Где деньги, Зин?» (и товар, конечно, тоже), — и они, малость поразмыслив над своей нелегкой судьбой, начали сливать подельников.

- В настоящее время Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), - уточнила Ирина Волк. - Пятеро активных участников взяты под стражу, еще двоих оставили под подпиской о невыезде.

Видео задержания ОПГ обнальщиков в Ростове-на-Дону: "маски-шоу", спецоперация МВД и ФСБ, обыски. 13.03.2019 г..// Видео МВД РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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