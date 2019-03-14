2019-03-14T10:33:31+03:00
Общество

В суде Ростова-на-Дону пройдет заседание по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова

Расследование криминальной истории, где обвиняемые с буйной фантазией, уже в стадии завершения
Ольга КУПОРОВА
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Казуев (на фото вверху): "Галкин заплатил мне миллион за убийство Киркорова".Казуев (на фото вверху): "Галкин заплатил мне миллион за убийство Киркорова".Фото: Евгения ГУСЕВА
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Запасаемся попкорном, потому что очень скоро начнется судебный процесс, который однозначно привлечет внимание общественности и журналистов. Речь идет о деле «Максим Галкин заказал Филиппа Киркорова». Основные действия разворачивались не в Ростове-на-Дону, а в Дагестан, где местный житель, член организации, запрещенной в России, заявил о подготовке теракта. По его словам, преступление якобы заказал Максим Галкин, который решил убрать соперника в лице Филиппа Киркорова. Причина - ревность к Алле Пугачевой.

Несмотря на то, что практически никто не верит в слова подозреваемого, расследование идет, мало того, близится к завершению. В отличии от других уголовных дел, где стороны предпочитают не комментировать ничего до вынесения приговора, в данном случае яркие и эмоциональные высказывания сыпятся как из рога изобилия. Одним из последних взял слово «заказчик» - Максим Галкин.

- И я уважаю труд журналистов. Конечно же, когда снег сошёл и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба: уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что (его заказали) так дешево (якобы за 2 млн рублей - автр), - с иронией сказал артист.

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Официальное заявление
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К слову, на данный момент ходатайство о допросах и очных ставках с Максимом Галкиным, Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой отклонено, но никто не может утверждать, что их не вызовут в суд. В данном случае есть интрига - где пройдет процесс. Судя по всему - в Ростове-на-Дону, где дислоцируется Северо-Кавказский окружной военный суд, который и рассматривает дела в отношении обвиняемых в терроризме и участников организаций, запрещенных в России.

- К нам это уголовное дело не поступало, - пояснили "КП-Ростов" в суде. - Но по подсудности оно действительно "наше".

Напомним, в октябре 2017 году в Дагестане задержали подозреваемых в организации терактов. Согласно официальной версии, идейным лидером и вдохновителем, создавшим террористическую ячейку, являлся Казуева. Он вовлек в банду своего радикально настроенного друга Габибулу и еще двоих человек. Все четверо работали на стройке офисного здания в Махачкале, где и обсуждали террористические планы. Там же тестировали собранные по инструкциям взрывные устройства. Два взорвали, а еще три приберегли для терактов. Взрыв решили устроить в ресторане «Хазар» - прямо во время выступления там Филиппа Киркорова, запланированного на 6 июля 2017 года. Но придя к ресторану, боевики поняли, что полиции слишком много и внутрь им не прорваться. После задержания на допросе Казуев заявил следствию, что никаких терактов не планировал, а хотел лишь убить Киркорова

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Тот самый концерт Киркорова, на котором должен был произойти взрыв.Видео: instagram.com/fkirkorov

ИСТОЧНИК KP.RU

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