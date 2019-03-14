Развязка близка

С ПОГОДОЙ СОВЛАДАТЬ

Когда завершится сезон зимнего содержания автодорог в Ростовской области, не могут сказать даже сами дорожники. Вот вроде бы установились устойчивые плюсовые температуры, но к вечеру пошел дождь или снег, появляется угроза возникновения ледяной корки. Иногда такие явления продолжаются еще месяц после окончания календарной зимы.

- Задача содержания - обеспечение комфортного и безопасного проезда независимо от погодных условий, - говорит Юрий Сорокин, начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - На наших дорогах подрядчики находятся в постоянной готовности и с этой задачей справляются.

Юрий Сорокин считает, что сегодня есть все возможности строить и ремонтировать дороги с высоким качеством. Фото: предоставлено «Росавтодор».

Точки метеоконтроля, объединенные в системе Центра управления производством, позволяют в режиме реального времени отслеживать ситуацию. Информация выкладывается в открытом доступе, поэтому ей пользуются и региональные, и муниципальные дорожники, а также непосредственно участники движения. В пресс-службе федерального казенного учреждения нам сообщили, что за нынешнюю зиму движение по федеральным трассам не прерывалось ни разу. Лишь однажды в конце декабря, сразу после ледяного дождя, на несколько часов для обеспечения безопасности был ограничен проезд пассажирских автобусов по автотрассе А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной, но дорожники оперативно справились с проблемой.

Частые перепады температур от плюса к минусу и наоборот вызывают и другую беду - разрушение асфальтобетонного покрытия. Но на федеральных дорогах эти проблемы уже в прошлом. Качество ремонтов, умноженное на качество содержания, в итоге дает трассу, отвечающую запросам экономики и граждан. Но в любом случае зимний сезон есть зимний сезон и даже при высоком уровне содержания водителям необходимо соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.

НЕ МУНДИАЛЕМ ЕДИНЫМ

Проведение игр чемпионата мира по футболу в минувшем году позволило развязать основные дорожные узлы, связанные с обеспечением пропускной способности транспорта. Были завершены работы первого этапа реконструкции федеральной трассы А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» (южный подъезд). Сдан после реконструкции участок с 29 по 36 км федеральной автодороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной. Безусловно, работы шли высокими темпами, чтобы успеть к началу мундиаля и достойно встретить гостей. Но игры завершились, а дороги остались, и ими пользуются. Более того, реконструкцию южного подъезда и автодороги на Таганрог и к границе с Украиной планируется продолжить.

Обновленный участок автодороги из Ростова-на-Дону в Таганрог. Фото: предоставлено «Росавтодор».

Вместе с этим в прошлом году и на других подведомственных трассах успешно выполнялись плановые задачи. К примеру, на 2,5 месяца раньше срока были закончены ремонты на 9-километровом отрезке автодороги А-270 Новошахтинск - Майский - граница с Украиной (876 - 885 км) и 5-километровом участке трассы А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский (232 - 237 км) вблизи Морозовска. Дорожники сняли изношенные слои покрытия, уложили выравнивающий и верхний слои из асфальтобетона, а также укрепили и привели в нормативное состояние обочины. Разметка на участках нанесена термопластиком, который более устойчив к стиранию, чем краска.

Кроме того, реализуются планы по улучшению безопасности дорожного движения. В минувшем году 47 км федеральных автодорог региона оснастили электроосвещением. Шумозащитный экран высотой 7 метров построен в районе Авиагородка в Батайске. Реализуется программа по обновлению и установке дорожных знаков, барьерного ограждения. Свыше 8 тысяч светоотражателей ежегодно появляются на опасных дорожных участках.

На Южном подъезде транспортные потоки разделяет барьерное ограждение. Фото: предоставлено «Росавтодор».

ВСЕ ДОРОГИ ВАЖНЫ

Обширная программа ремонта намечена в Ростовской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нынешнем году 75 объектов на сети региональных, городских и межмуниципальных дорог будут доведены до нормативного состояния.

Упрдор Москва-Волгоград участвует в координации и мониторинге проводимых работ.

- За предыдущие два года у нас с регионом сложилась система эффективного взаимодействия, - отмечает Юрий Сорокин. - Есть контрольные показатели на разных этапах реализации национального проекта, и необходимо к ним прийти в плановые сроки и без потерь в качестве. Уверен, что при слаженной работе мы сможем достичь намеченных целей.

Как сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения, в 2018 году передвижная лаборатория дорожного управления совершила более 100 выездов на объекты проекта в Ростовской области. Брали пробы применяемых материалов, анализировали соблюдение технологий. По итогам этой работы выяснилось, что ремонты выполнены качественно. А в 2017 году ситуация была иной - приемка с первого раза едва достигала 30 процентов от общего объема работ. Подрядчики увидели, что при многоступенчатом контроле сделанное с недостатками приходится исправлять, причем за свой счет. «Сегодня дорожным предприятиям выгоднее работать качественно, а как-то «потом договориться» не получится», - резюмировали в пресс-службе.

- Подход «выделили деньги - стало лучше» нельзя рассматривать упрощенно, - говорит Юрий Сорокин. - Постановлением Правительства России межремонтные сроки эксплуатации федеральных дорог увеличены до 12 лет, а по капитальному ремонту - до 24 лет. В связи с этим изменились требования к материалам, качеству работ, охватывающие всю дорожную отрасль. Возросшие нормативы финансовых затрат дают возможность перейти к использованию новых технологических решений, позволяющих увеличить срок службы дорожного полотна.

Сегодня в Упрдор Москва-Волгоград идет работа над формированием программы взаимодействия с региональной властью по развитию федеральных дорог Ростовской области в контексте общей сети региональных дорог. Прежде всего, это дополнительные меры по снижению аварийности и смертности на дорогах. Очевидно, что транзитный транспорт надо выводить за пределы населенных пунктов. Будут определены приоритетные направления. Какие-то дороги утратят федеральное значение и будут переданы региону или муниципалитетам, а какие-то, наоборот, станут федеральными, что позволит сформировать новые транзитные направления. Предложения направят на утверждение в Правительство РФ.

Только цифры

По итогам 2018 года количество ДТП в целом на дорогах Ростовской области уменьшилось на 15,3%. Снизилась и тяжесть их последствий: на 16,9% уменьшилось число пострадавших и на 7,9% - число погибших. В результате проводимого на автодорогах комплекса работ к 2024 году планируется снизить эти показатели еще в три раза.