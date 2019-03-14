2019-03-14T14:16:54+03:00
Общество

Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева впервые показала малыша

Чуть больше месяца назад 35-летняя модель стала мамой
Оксана АРТЕМОВАГОШЕВ Игорь
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После родов красавица находится в идеальной форме. Фото: instagram.com/lopyrevavika.После родов красавица находится в идеальной форме. Фото: instagram.com/lopyrevavika.
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева впервые показала малыша. Снимок 35-летняя красавица опубликовала в своем твиттере. Сын, который родился чуть больше месяца назад, на руках у подруги модели.

- Марк Леонель (так красавица назвала ребенка, - прим. автр.) наконец-то дождался нашу особенную гостью - генсекретаря FIFA, мою подругу и женщину, которая заслуживает огромного уважения.

Кроме того, посол ЧМ по футболу-2018 рассказала, что гостья подарила малышу мяч с его инициалами и другие подарки, сделанные специально для мальчика.

Поклонники оценили увиденное. Правда, с пониманием отнеслись к тому, что лицо ребенка на снимке закрыто сердечком.

- Смотрю на фото Виктории, где она одна - такая красавица с идеальной фигурой, - написал один из Интернет-подписчиков модели. - И кажется, что рядом с такой женщиной должен быть мужчина, который ее боготворит и боится потерять. Но по факту - Виктория так навязчивого хочет показать всему миру, что она не одинокая и не брошенная "папой" её ребёнка: "вот я и чья-то нога!" " вот я и чье-то ухо!", " вот я и чья-то рука!".

"Нет, я не брошенная! - словно кричит Виктория, - у меня есть тот, у кого есть рука, и нога, и ухо!".

Мужчина, который по настоящему ценит и любит женщину, будет на фотографии, где он обнимает своего ребенка, обнимает свою любимую женщину с их общим ребенком! У Виктории нет ни одной такой фотографии. Сегодня она опять УКРАДКОЙ снимает мужчину в машине (как будто ворует что-то) который говорит ей: "Ну что ты делаешь?". По настоящему красивая и достойная женщина такой мышиной возней не занимается. И получается, что за этой внешностью нет содержания, которое могло бы быть?

Однако титулованная блондинка никак не отреагировала на нападки хейтера. Зато за нее вступились многие поклонники: «Какое-то узкое умозаключение. Человек сам выбирает, сколько ему - своей жизни выставить на показ... Не все, к счастью, все выливают в соцсети».

А также в очередной раз одарили красавицу-маму множеством комплиментов.

lopyrevavikalopyrevavika
V
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Нопубликованном Викторией кадре - бутылка дорогого вина, сырная нарезка и два фужера. Скромность торжества красотка объяснила фразой «когда бокалы еще не купили». Надо сказать, что из окна комнаты Лопыревой открывается солнечный вид. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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