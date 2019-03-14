2019-03-14T23:20:24+03:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном пайковом угле для шахтеров, инициированный донским парламентом

Речь идет о пенсионерах, отработавших на предприятиях углепрома десять и более лет
Александр СЕВЕРСКИЙ
Поделиться:
Бывшие шахтеры получат поддержку государства.Бывшие шахтеры получат поддержку государства.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Донскому парламенту удалось добиться рассмотрения очередной законодательной инициативы, выдвинутой Ростовской областью на федеральный уровень.

Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий выделение бесплатного пайкового угля для шахтеров-пенсионеров проработавших десять и более лет на предприятиях углепрома (с госучастием), вышедших на пенсию после ликвидации этих организаций или же после продажи госпакета акций.

Не сказать, что это — какой-то совершенно новаторский ход, скорее — восстановление справедливости. Дело в том, что в советское время бесплатный пайковый уголь предоставлялся всем шахтерам-пенсионерам — без исключения. Точнее, это было правило: отпахал человек в рудниках свое — будь любезен, получи: раз добывал, пожалуйста, пользуйся безвозмездно. Более того, в 1996-м, когда менялось федеральное законодательство, действие этой льготной нормы было продолжено, но... в 2005 году появились поправки, исключающие из числа получателей льгот тех шахтеров, которые выходили на пенсию с приватизированных добывающих предприятий: мол, вы же, граждане, уже стали не «государственные, а частные».

В итоге - в рабочих поселках сложилась дикая с точки зрения разума ситуация: живущие по соседству пенсионеры-шахтеры, имеющие одинаковый трудовой стаж, оказались в разных условиях – одни, «государственники», получали от этого самого государства бесплатный уголь, а другие, то бишь «частники», нет — они его покупали.

- Депутаты донского парламента много лет подряд обращали внимание на несовершенство действующего законодательства, допускающего социальную несправедливость по отношению к этой категории лиц, - отметил первый вице-спикер донского парламента, председатель комитета ЗС РО по соцполитике Сергей Михалев. - И мы неоднократно выступали инициаторами изменений федерального закона, но каждый раз мы наталкивались на отказ со стороны Правительства РФ.

В очередной раз попытки переломить несправедливость по вопросу обеспечения бесплатным пайковым углем шахтеров Ростовской области поднималась в феврале прошлого года, когда в Москве по инициативе донского парламента состоялось совещание комитета Совета Федерации по экономической политике, которое как раз было посвящено вопросам финансирования работ по ликвидации негативных последствий деятельности выработанных шахт и разрезов на территории моногородов.

Свою роль сыграло, впрочем, и то, что к продвижению инициативы донского парламента подключились депутаты Госдумы от Ростовской области - Виктор Водолацкий, Максим Щаблыкин и Александр Каминский.

В итоге, в январе уже 2019-го законопроект о бесплатном пайковом угле для шахтеров-пенсионеров получил положительное заключение Правительства РФ, а в четверг, 14 марта, законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О госрегулировании в области добычи и использования угля, об особенностях соцзащиты работников организаций углепрома» прошел первое чтение в Государственной думе.

-После принятия законопроекта количество получателей данной льготы увеличится почти на девять тысяч человек в двадцати двух регионах России, - подчеркнули в ЗС РО. - В том числе, в Ростовской области это коснется более 1600 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Юрий Лужков - о новых антироссийских законопроектах Палаты представителей США: У них уже - истощение фантазии. Я просто в недоумении
Об этом бывший мэр Москвы, а ныне калининградский фермер заявил нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
«Сапоги как у моей прабабушки»: Фанаты раскритиковали весенний образ третьей жены Тарасова
Жительница Аксайского района украла кошелек у женщины, которая отвлеклась на маленького ребенка
«Сказочно красиво и нежно»: поклонники оценили цепи и откровенное мини «Мисс Россия» Татьяны Котовой
В Новочеркасске задержали доставщика дров, который обворовал клиента
В Ростове-на-Дону перекроют несколько улиц
В марте на помощь малоимущим Ростовской области выделено 54 млн рублей
В Ростове-на-Дону не будут отменять концерт «Ленинграда» на новом стадионе
Для жителей Ростовской области проведут «Ипотечную субботу»
«Глаза анаконды»: подписчиков шокировал взгляд известной пловчихи Юлии Ефимовой
«Нехороший купальник»: Хейтеры осудили «Миссис Россия» Полину Диброву за фото на пляже
Львенок в "Лексусе": ростовчане обсуждают фотографию хищника в багажнике
В Ростове-на-Дону заработает горячая линия по защите прав потребителей
В Ростовской области в марте пройдут пять рейдов по выявлению должников за рулем
В Ростове-на-Дону о льготах расскажут по телефону горячей линии
В Ростовской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели 13,5 тысячи человек
На российско-украинской границе задержали 150 контрабандных попугаев
"Аккумулятор заварен, не трать время": ростовчанин обезопасился от автоворов надписью на капоте
В Ростове-на-Дону старое дерево рухнуло на магазин
Ростовские ученые приняли участие в Европейской конференции по молекулярно-лучевой эпитаксии
«Просто богиня!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова раскрыла секрет идеальной фигуры
Житель Новочеркасска обокрал подругу, заглянув к ней в гости
«Глаз не отвести, ног не унести!»: Молодая мать Виктория Лопырева порадовала фото в мини
Банк УРАЛСИБ предлагает «Ипотечные каникулы» покупателям апартаментов
«Какая прелестная!»: «Миссис Россия» Полина Диброва в коротеньких шортиках шокировала фанатов
В Ростове-на-Дону выбрали лучшего застройщика года
«Ты лучше когда без пафоса»: поклонники оценили солнечное фото известной пловчихи Юлии Ефимовой
Отключение света в Ростове-на-Дону 14-15 марта 2019: где и когда
«Ростелеком» в Таганроге запустил в пилотном режиме умные домофоны