Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном пайковом угле для шахтеров, инициированный донским парламентом

Донскому парламенту удалось добиться рассмотрения очередной законодательной инициативы, выдвинутой Ростовской областью на федеральный уровень.

Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий выделение бесплатного пайкового угля для шахтеров-пенсионеров проработавших десять и более лет на предприятиях углепрома (с госучастием), вышедших на пенсию после ликвидации этих организаций или же после продажи госпакета акций.

Не сказать, что это — какой-то совершенно новаторский ход, скорее — восстановление справедливости. Дело в том, что в советское время бесплатный пайковый уголь предоставлялся всем шахтерам-пенсионерам — без исключения. Точнее, это было правило: отпахал человек в рудниках свое — будь любезен, получи: раз добывал, пожалуйста, пользуйся безвозмездно. Более того, в 1996-м, когда менялось федеральное законодательство, действие этой льготной нормы было продолжено, но... в 2005 году появились поправки, исключающие из числа получателей льгот тех шахтеров, которые выходили на пенсию с приватизированных добывающих предприятий: мол, вы же, граждане, уже стали не «государственные, а частные».

В итоге - в рабочих поселках сложилась дикая с точки зрения разума ситуация: живущие по соседству пенсионеры-шахтеры, имеющие одинаковый трудовой стаж, оказались в разных условиях – одни, «государственники», получали от этого самого государства бесплатный уголь, а другие, то бишь «частники», нет — они его покупали.

- Депутаты донского парламента много лет подряд обращали внимание на несовершенство действующего законодательства, допускающего социальную несправедливость по отношению к этой категории лиц, - отметил первый вице-спикер донского парламента, председатель комитета ЗС РО по соцполитике Сергей Михалев. - И мы неоднократно выступали инициаторами изменений федерального закона, но каждый раз мы наталкивались на отказ со стороны Правительства РФ.

В очередной раз попытки переломить несправедливость по вопросу обеспечения бесплатным пайковым углем шахтеров Ростовской области поднималась в феврале прошлого года, когда в Москве по инициативе донского парламента состоялось совещание комитета Совета Федерации по экономической политике, которое как раз было посвящено вопросам финансирования работ по ликвидации негативных последствий деятельности выработанных шахт и разрезов на территории моногородов.

Свою роль сыграло, впрочем, и то, что к продвижению инициативы донского парламента подключились депутаты Госдумы от Ростовской области - Виктор Водолацкий, Максим Щаблыкин и Александр Каминский.

В итоге, в январе уже 2019-го законопроект о бесплатном пайковом угле для шахтеров-пенсионеров получил положительное заключение Правительства РФ, а в четверг, 14 марта, законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О госрегулировании в области добычи и использования угля, об особенностях соцзащиты работников организаций углепрома» прошел первое чтение в Государственной думе.

-После принятия законопроекта количество получателей данной льготы увеличится почти на девять тысяч человек в двадцати двух регионах России, - подчеркнули в ЗС РО. - В том числе, в Ростовской области это коснется более 1600 жителей.