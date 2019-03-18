В Ростове 360 семей стали новоселами микрорайона «Красный Аксай»

В субботу, 16 марта, в микрорайоне «Красный Аксай» прошел очередной праздник для новоселов. Победитель профессионального конкурса «Застройщик года-2018», группа компаний «ЮгСтройИнвест», вручил ключи от квартир в 10-м литере. Стоит отметить, что микрорайон, который развивается опережающими темпами, уже заслужил симпатии ростовчан и признан экспертами образцом современной качественной городской застройки.

Знакомство новоселов со своим домом проходило в торжественной обстановке. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Знакомство новоселов со своим домом проходило в торжественной обстановке. В этот день двор 10-го литера был украшен воздушными шарами, играла музыка. Все желающие участвовали в научном шоу и увлекательных мастер-классах. Самых маленьких развлекали веселые аниматоры. Гости согревались горячем чаем и угощались сладостями - все как полагается на настоящем празднике!

Все желающие участвовали в научном шоу и увлекательных мастер-классах. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- Сегодня мы сдаем уже десятый дом в микрорайоне «Красный Аксай», где 360 новоселов получили ключи от своих квартир, - отметил директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко. - Среди них 23 семьи дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Мы не на словах, а на деле реализуем региональный проект помощи обманутым дольщикам. Уверен, ростовчане по достоинству оценят комфортные квартиры и социальную обеспеченность микрорайона.

Самых маленьких развлекали веселые аниматоры. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Действительно, новоселы въезжают в квартиры, полностью подготовленные к финальной стадии ремонта: выполнена качественная чистовая отделка, установлена система индивидуального отопления. Кроме того, 10-й литер имеет уникальное расположение. Рядом детский сад, в шаговой доступности - будущая школа на 1 100 учащихся, строительство которой идет с опережением графика. Занятия в новом образовательном учреждении начнутся уже 1 сентября.

Гости согревались горячем чаем и угощались сладостями. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Для жителей микрорайона благоустроены дворы с детскими и спортивными площадками, есть зона барбекю, воркаут-площадка, роллердром, тренажерный зал и футбольное поле. Украшением «Красного Аксая» по праву считается прогулочная аллея с фонтаном и арт-объектами.

Создание комфортного пространства для жителей - визитная карточка группы компаний «ЮгСтройИнвест», которая сегодня является одним из ведущих застройщиков Юга России и входит в число крупнейших строительных компаний страны.

В Ростове 360 семей стали новоселами микрорайона «Красный Аксай». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

За 15 лет работы сдано более 3 млн кв. м жилья в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону, построено 2 школы и 9 детских садов. На этапе возведения - еще две школы и два детских сада. Дома строятся одновременно с инфраструктурой, так что сразу после новоселья люди могут пользоваться всеми преимуществами жизни в современном микрорайоне.