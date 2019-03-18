Доктор наук из Ростова-на-Дону победил в спортивной ходьбе на Азиатско-тихоокеанских играх среди ветеранов

Сергей Самыгин - один из самых цитируемых ученых на Юге России. Наград и достижений у 66-летнего преподавателя Роствоского государственного экономического университета столько, что для их перечисления не хватит газетной полосы. Но недавно он смог удивить многих. Махнул рукой на студентов, книги и лекции, сложил в чемодан спортивную форму и кеды да поехал в Малайзию, где проходили Всемирные азиатско-тихоокеанские игры среди ветеранов. Оттуда вернулся с двумя золотыми медалями.

- Вопрос первый: ну, как так?

- (улыбаясь) Сам бы никогда не решился. Стыдно сказать, но абсолютно не знаю английского языка. О соревнованиях среди ветеранов мне рассказали пловцы из Шахт, которые и взяли с собой в Малайзию. На Играх я даже выступил на дистанции 50 метров баттерфляем, но пришел последним с результатом 1 минута и 2 секунды, когда время победителя - 31 секунда. Разница в два раза! (смеясь) В общем, мое участие в Играх началось с позорного поражения.

- Почитала вашу биографию: вы же еще аспирантом занимались спортивной ходьбой, выступали на соревнованиях, участвовали в марафонах - то есть легкоатлет, а не пловец...

- Совершено верно. На протяжении долгих лет был единственным и лучшим ходоком в Ростовской области. С 1972 по 1992 годы входил в сборную Дону, в 1975 году установил в городе Новочеркасск рекорд, который по сей день не побит. 20 километров за 1 час 32 минуты и 30 секунд. Этому рекорду уже 44 года. Но решил заявиться не только в спортивной ходьбе, но и плавании. Подумал: почему бы не попробовать? (смеясь) Оказалось, что лучше не стоит.

Профессор опередил соперников из Китая и Индии. Фото: личный архив героя публикации

- Победа в спортивной ходьбе легко далась?

- На самом деле на дистанции в три километра в возрастной категории 65-70 лет развернулась реальная борьба. Было 12 соперников, достаточно сильных. Перед этим я последний раз выступал на соревнованиях в далеком 1993 году в Краснодаре. Тогда на чемпионате России среди ветеранов стал вторым, то есть опыт был, но давний... Потому поначалу на дистанции осторожничал: шел четвертым, смотрел, как идут соперники, как дышат. Когда осознал, что моя техника лучше, пошел вперед - обогнал третьего, второго, вышел на первое место, больше никому не уступая (призерами также стали спортсмены из Китая и Индии, - авт.). На следующий день выступил на дистанции пять километров, но тут реальных соперников не было, даже стало скучно: обошел второго больше чем на круг.

- Как готовились к соревнованиям: усиленные тренировки, диета?

- Да, конечно. Я и сейчас поддерживаю форму, это давно ритм жизни. Что касается диеты, то с ней у меня большие разногласия. Супруга ратует за диету, а я, признаюсь, люблю покушать. Знаете, когда после выступления просматривал запись соревнований, то понял, что я, мягко говоря, самый заметный. Все спортсмены такие стройные, подтянутые, а у меня внушительный животик. (смеясь) Причем не я один это заметил. На записи слышен возглас российской болельщицы: «Смотрите, наш-то пузан идет первым»!

- Есть представление, что ученый - это книжный червь, спорт - это напряжение, работа на износ, адреналин. Как получается совмещать?

- Мне кажется, неплохо. В спорте, как и в науке, считайте, я всю жизнь. Воспитывался в советской школе, меня научили и приучили заставлять себя напрягаться, не жалеть, достигать результатов. В 20 лет мог в течение четырех часов спокойно декламировать стихи, причем без повторения. Это в том числе результат зубрежки... Вот в современной педагогике считается, что зубрить плохо, вредно. Наша молодежь не хочет напрягаться, а успеха желает. Ну, это, конечно, другая история и тема для особого разговора...

Что касается спорта и науки - все просто. К примеру, сейчас педагогов оценивают не по реальному таланту или педагогическому творчеству, а по количественным показателям, цитируемости. Будучи спортсменом в науке, поставил себе цель: теперь я по индексу Хиршу (к слову, цитируемость - 51) один из первых на юге России. Так во всем.

- Что сейчас? Готовитесь к новым Играм?

- На самом деле сейчас кризис целеполагания. Признаюсь, я всегда мечтал стать чемпионом Европы или мира, но удалось добиться значимой победы только на этих Всемирных азиатско-тихоокеанских играх среди ветеранов. Цель достигнута, повторить в течение трех лет вряд ли смогу, так как в мою возрастную категорию «переходят» сильные спортсмены. Я посмотрел их результаты - по времени на дистанции в три километра уступаю им две минуты. Это очень много. Потому решил себя «законсервировать» на три года. Отправлюсь на Игры, когда достигну возраста следующей категории, - тогда у меня будет хоть какой-то шанс.

- Хитрая тактика.

- Нет, не хитрость, это объективность. Понимаю свои возможности, отсюда такое решение.

- Много тренируетесь сейчас?

- Сложно сказать, кто-то скажет много, кто-то - нет. Для моего возраста достаточно: час на бег, час на плавание. Возраст дает о себе знать, потому в последнее время все больше нравится плавать.

НАША СПРАВКА

Сергей Самыгин - доктор наук, профессор, один из самых цитируемых ученых в ЮФО. Является почетным работником высшего профессионального образования РФ, академиком Международной академии науки и практики организации производства, член докторского диссертационного совета ЮФУ по философии и социологии.

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