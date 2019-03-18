Звезда Youtube ВитьОК Трубачев показал неизвестные фото Юлии Началовой

Звезда Youtube ВитьОК Трубачев из Ростова-на-Дону опубликовал в своем Инстаграм пост, в котором попрощался с певицей Юлией Началовой - она скончалась в больнице в субботу, 16 марта. Смерть артистки стала ударом для многих.

"КАКОЙ ЕЕ ВИДЕЛИ НА ЭКРАНЕ - НЕ МАСКА"

Снимок, где ростовский школьник вместе с Юлей, он подписал так:

- Прощай, Юлечка! Благодарю тебя за доброту и помощь в моих первых съемках и трудных моментах! Ты всегда поддерживала и ставила лайк! Благодарю за свет! За твою солнечную жизнь и песни! Молюсь за твоих родных. Память о тебе всегда с нами.

Как стало известно «Комсомолке» ВитьОК познакомился с Началовой во время шоу «Два голоса», которое она вела на телеканале СТС еще четыре года назад.

- Это были первые большие съемки в нашей жизни, они длились несколько месяцев, - рассказала Инесса Трубачева, мама Вити. - Там соревновались 90 пар, мы практически дошли до финала. А Юля была одной из ведущих, она всегда была с нами. За это время мы ее хорошо узнали. Юлечка не была отстраненной звездой. Она была очень добрая и участливая. То, какой ее видели на экране - это не маска: она была на самом деле таким человеком. В ней не было ни грамма зависти: очень чистый человек.

"ОНА ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТАЛА"

К слову, уже тогда Юля не стеснялась говорить о своей болезни.

- Было видно, что у нее была болезнь, из-за которой ей было трудно выступать, - продолжает собеседница. - Да она этого и не скрывала. Съемки были все время на ногах. А ей иногда надо было присесть и отдохнуть. У нее была болезнь суставов. При этом она сама объясняла: мол, да есть такая проблема и нужен мини-перерыв, чтобы и дело не страдало, и умудриться все сделать. Она очень много работала. И это, на мой взгляд, ей помогало не западать на недуг.

Кстати, когда ВитьОК вместе с мамой покинул проект, Юлия очень его поддержала.

- Это была песня «Уно моменто». Там что-то с концовкой не получилось: Витя не ту ноту взял. Было очень мало времени на подготовку, - вспоминает мать мальчика. - Когда стало известно, что до финала мы не дошли, сын расплакался. А она позвала его на обстоятельный разговор. Она спросила у Вити: «Как думаешь, а почему могло не получиться?». Он тогда ответил: «Видимо, что-то не доработал в песне». А Юля ему дала совет: «Тебе нужно для себя понять, что нужно больше стараться». Казалось, она сама вот вот расплачется - так ей самой было тяжело.

ВитьОК Трубачев рассказал о том, какой известная певица запомнилась ему. Фото: личный архив Инессы Трубачевой

"ПРИГЛАСИЛА НА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ"

Кстати, даже после проекта, дружба молодого музыканта со звездой не закончилась. Она часто поддерживала его новые песни в Инстаграм лайками и виртуальными аплодисментами. А через год после ТВ-проекта даже пригласила ростовского паренька на свой день рождения.

- Но мы тогда не смогли приехать, - честно признался ВитьОК. - Но пародии на ее песни я никогда не писал: они у нее и без того самобытные. Но самое главное: она не казалась такой как в песнях, она такою была. Это был золотой человек, ангел. Просто невозможно поверить в то, что ее больше нет.