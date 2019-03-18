СИЗО переполнены, люди спят по очереди: Донской омбудсмен представил свой ежегодный доклад о соблюдении прав человека

Донской омбудсмен Анатолий Харьковский представил свой очередной ежегодный доклад по соблюдению прав человека в Ростовской области — правда, пока это, можно сказать, еще рабочий вариант, потому что он прозвучал в новом варианте, в рамках круглого стола при ЗС РО.

Иначе говоря, это был не обычный формат «вопрос-ответ», а обсуждение вообще всего спектра тем, обозначенных в отчете за 2018-й, в котором приняли участие и депутаты, и представители структур и ведомств, и эксперты, и общественники.

Всего, сообщил Харьковский, в минувшем году в его аппарат обратились без малого три тысячи человек — и это почти на пятьсот меньше, чем в 2017-м: такое значительное сокращение, по его словам, связано со снижением жалоб на деятельность правоохранительных органов и органов здравоохранения (при том, что в остальных сферах цифры остались на уровне прошлых лет).

Однако есть целый ряд моментов, на которых он акцентировал особое внимание.

Так, например, живое обсуждение вызвала тема соблюдения прав человека в пенитенциарной системе региона: несмотря на то, что, как отметил Харьковский, количество совершаемых преступлений в сравнении, скажем, с «лихими девяностыми» уменьшилось практически вдвое (с 90-95 до 50-55 тысяч в год), следственные изоляторы продолжают оставаться переполненными.

- В итоге, люди вынуждены там спать по очереди — причем, данный факт давно признан ЕСПЧ пыткой, - рассказал донской омбудсмен. - Поэтому необходимо, чтобы следственные и надзорные органы более взвешенно подходили к вопросам заключения подозреваемых под стражу: если раньше прокуратура в трети случаев не давала санкции санкции на это, то сейчас этот показатель составляет только 2 процента.

В региональном ГУФСИН, отметив, что в целом лимит по количеству подследственных в изоляторах на превышен (на 3,5 тысячи мест приходится 3200 человек), признали, что в некоторых СИЗО в прошлом году факты переполненности все же были. Исправить ситуацию в ведомстве решили за счет строительства нового корпуса в СИЗО-5 и реконструкции одного из корпусов СИЗО-1.

Не менее дискуссионным по итогам доклада уполномоченного по правам человека в Ростовской области вышел и блок социальных вопросов.

В частности — ситуация с улучшением жилищных условий для многодетных семей: дня них, считает Харьковский, вместо предоставления земельных участков, как эта норма прописана в законодательстве сейчас, можно рассмотреть альтернативные варианты оказания соцпомощи. А для этого следует провести соответствующий мониторинг и спросить самих людей, чего они хотят: вполне возможно, значительная часть из них захочет вместо земельного участка получить денежную субсидию — и пусть у граждан, таким образом, будет выбор: финансовая компенсация или же непосредственно земля.

- Это позволит решить проблему с длительным ожиданием многодетными семьями своей очереди на землю в рамках существующих расходов, выделяемых областью на обеспечение инфраструктурой, - пояснил свою мысль омбудсмен.

Еще одна тема - взаимодействие граждан с управляющими компаниями, к деятельности которых возникает постоянно много претензий, однако когда они рассматриваются в рамках судебных разбирательств, то оказывается, что юридически-то договоры между жильцами и «управляйками» составлены не в пользу первых. Альтернатива — законодательно утвердить в регионе типовую форму договора управления многоквартирным домом.

Кроме того, Харьковский предложил, по примеру ряда других субъектов Федерации (в частности, Санкт-Петербурга и Волгоградской области), принять в Ростовской области свой, региональный Социальный Кодекс — для систематизации всего массива работы в этой сфере, которая ведется сегодня.

- Доклад, который мы услышали сегодня, достаточно обширный и затрагивает много тем, с которыми предстоит тщательно и предметно поработать всем ветвям власти на протяжении длительного времени, - резюмировал, подводя итог дискуссии, депутат Сергей Михалев - первый вице-спикер донского парламента и руководитель комитета по соцполитике. - Это и вопросы капитального ремонта жилья, и дольщики, и самовольное строительство, и предоставление путевок, и обеспечение инвалидов необходимыми средствами реабилитации и так далее. Его обсуждение – это не итог, а только начало большой работы.

Он подчеркнул, что доклад о соблюдении прав человека на Дону — это, на самом деле, не просто отчет, а «лакмусовая бумажка, отражающая тот комплекс проблем, которые волнуют людей».

- Я считаю, что он должен стать настольной книгой каждого руководителя, чтобы при необходимости можно было всегда к нему обратиться, - отметил Михалев. - Ведь доклад содержит не только перечень вопросов, с которыми граждане обращаются к омбудсмену, но, что самое главное, в нем представлены конкретные предложения по их решению.

На состоявшемся вслед за круглым столом заседании комитета по соцполитике ЗС РО депутаты приняли рекомендацию к рассмотрению доклада уполномоченного по правам человека в Ростовской области на внеочередном заседании донского парламента в конце марта.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Одобрен ряд поправок в социальное законодательство Ростовской области

В частности, речь идет о внесении изменений в закон о соцподдержке детства на Дону.

- В конце 2018-го на основе федерального законодательства мы приняли областной закон о том, что детям-сиротам необходимо выделять в многоквартирном доме не более 25 процентов жилья. Это сделано для того, чтобы их социализация проходила намного легче. Но эти условия не везде возможно выполнить, - пояснил Сергей Михалев. - Федеральный законодатель быстро на это отреагировал, и сейчас были приняты новые поправки, уточняющие, что данные ограничения не распространяются на населенные пункты с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также на многоквартирные дома, в которых меньше десяти квартир.

Также депутаты рассмотрели предлагаемые изменения в закон об охране здоровья жителей Ростовской области, касающиеся качества оказания медуслуг и направленные на поддержку паллиативной помощи в части использования наркотических и психотропных препаратов для облегчения боли.