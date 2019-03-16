2019-03-16T10:40:11+03:00
Общество

«Ух, какая!»: Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова доказала, что умеет метко стрелять не только глазками

Красавица из Ростова-на-Дону шокировала поклонников своим хобби
Ольга КУПОРОВА
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Татьяна Котова. Фото: kottova/InstagramТатьяна Котова. Фото: kottova/Instagram
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Чем лучше всего стреляют красотки? Правильно - глазками! Но певица, актриса, модель, телеведущая Татьяна Котова доказала - не только. Красотка выложила в Инстаграм короткое видео, которое шокировало поклонников. Она метко стреляла по мишеням, ни разу не промахнувшись!

- Я бы поспорила, что самое сильное оружие девушки - ее слабость, - кокетливо прокомментировала экс-солистка «ВИА Гры» и «Мисс Россия-2006». - Стрелять умею, спасибо папе за пример!

kottovakottova
Я бы поспорила, что самое сильное оружие девушки - ее слабость Стрелять умею, спасибо папе за пример
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Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены): «Ух, какая», «Ну ничего себе! Я хотела б тоже попробовать», «А я боюсь оружие даже в руки брать», «Девушка найдет любое оружие на все случаи жизни»,

«У девушки на вооружении не только слабость, а целый арсенал имеется, так что парни осторожнее на поворотах», «Как мы говорим по-испански: «Вы - коробка сюрпризов», вы женственны и любите стрелять из огнестрельного оружия, мне нравится, насколько вы многогранны», «Обязательно нужно быть сильной! Но претворяться слабой».

kottovakottova
Не стоит забывать, что возможность дается тем, кто мечтает... А чудеса начинаются там, где в них верят
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Напомним, ранее девушка призналась, что одинока, а хочет быть матерью, верной и достойной женой, довести отношения «не до свадьбы, а до смерти». Но пока не встретила мужчину своей мечты.

- На мой взгляд, потребность в близости, в интиме, в замужестве, а тем более в детях — это то, что нормальная женщина может испытывать только с определенным человеком, - написала на своей странице экс-солистка «ВИА Гры». - А не потому, что в ней вдруг инстинкты проснулись или «время пришло», и она побежала - искать самца. А потом неожиданно оказалось, что это не совсем то, о чем она мечтала. Отсюда - слезы, сопли и разводы. Нет уж, спасибо, оставьте все это себе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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