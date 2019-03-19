2019-03-19T11:52:20+03:00
Звезды

Организаторы концерта "Ленинграда" на "Ростов-Арене" обещают, что шоу не будет отменено

Скоро на стадион завезут специальное покрытие, которое призвано уберечь газон от фанатов Сергей Шнурова
Илья БОГОМОЛОВ
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В 2019 году "Ленинград" запланировал грандиозный стадионный тур. Фото: Елена БЛЕДНЫХ.В 2019 году "Ленинград" запланировал грандиозный стадионный тур. Фото: Елена БЛЕДНЫХ.
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Концерту группировки "Ленинград" в Ростове-на-Дону 13 сентября - быть! Такое заявление сделала компания Euroshow promoter, которая является организатором стадионного тура рок-группы Сергея Шнурова. Напомним, опасения по поводу крупных музыкальных шоу на "Ростов-Арене" (именно там должны выступить питерские звезды) недавно высказал донской губернатор Василий Голубев.

— На поле мы никому выступать не разрешим, - сказал он журналистам. - Что касается "Ленинграда", то тут надо внимательно посмотреть.

Речь идет о том, что после подобных мероприятий приходится восстанавливать газон на стадионе. И если он будет сильно испорчен, то футболисты не смогут на нем играть. Первым на эту дилемму "Ростов-Арены" - концерты проводить там или матчи - наткнулся Баста, который собрал этот стадион практически сразу после ЧМ-2018. Он обещал, что "травка" не пострадает, так как сверху на нее положат специальное защитное покрытие. Однако некоторые проблемы с газоном после шоу рэпера все-таки были. В случае с "Ленинградом" организаторы тоже обещают обеспечить защиту поля.

Сергей Шнуров собрался зажечь на всех стадионах ЧМ-2018. Фото: Елена БЛЕДНЫХ.

Сергей Шнуров собрался зажечь на всех стадионах ЧМ-2018. Фото: Елена БЛЕДНЫХ.

- Концерт группировки "Ленинград" 13 сентября на стадионе "Ростов Арена" не отменяется, - говорится в официальном сообщении компании Euroshow promoter. - В апреле 2019 года на каждый стадион тура будет поступать покрытие, закупленное ФГУП "Спорт-инжиниринг". Оно специально разработано для защиты газона. Покрытие будет двух видов: первый рассчитан на серьезные нагрузки и будет ставиться непосредственно под сцену, второй закрывает сам газон и по нему могут свободно передвигаться зрители.

Организаторы заверили, что имеют колоссальный опыт в проведении стадионных концертов, и добавили, что на "Ростов-Арену" уже продано более 10 тысяч билетов.

Напомним, что тур "Ленинграда" пройдет по девяти стадионам России, на которых проводились матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В группировке "Ленинград" числятся два десятка артистов. Фото: Елена БЛЕДНЫХ.

В группировке "Ленинград" числятся два десятка артистов. Фото: Елена БЛЕДНЫХ.

РАНЕЕ

В Ростове-на-Дону не будут отменять концерт "Ленинграда" на новом стадионе

По данным управляющей компании стадиона, будет применено покрытие из полупрозрачного материала, которое пропускает необходимое количества света для обеспечения роста травы, предотвращает ее пожелтение. С его помощью "футбольное поле стадиона быстро трансформируется в концертную площадку, выдерживающую многотысячную армию поклонников". (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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