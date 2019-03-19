Деньги за инициативу: в Ростовской области готовы финансировать из бюджета проекты «от народа»

Уже в текущем году в донском регионе может появиться областной закон, дающий возможность тем, кого принято называть активистами (здесь — исключительно в хорошем смысле слова), заниматься реализацией своих идей, планов и проектов, направленных, конечно, на общее благо.

Речь идет о том, пока что им приходится стучаться в двери кабинетов и толкаться в приемных, чтобы попросить средства, скажем, на приведение в порядок проезжей части улицы в каком-нибудь хутора, где уже долгое время ни пройти, ни проехать попросту невозможно. А потом, добившись-таки личной беседы с уважаемым человеком из серьезного кабинета, услышать: «Ну что ты, дружище, какая улица? Откуда в нашем маленьком поселковом бюджете на это деньги? Обожди немного, успеется! У нас задачи поважнее есть».

Так вот: в обозримом будущем ситуация должна измениться. В смысле — деньги на хорошие - еще раз акцентируем на этом внимание - дела найдутся. Правда, за них тоже придется побороться, но это уже другой вопрос.

Собственно, рабочий вариант нормативного акта уже есть. И обсуждение законопроекта под названием «Об инициативном бюджетировании», предложенного губернатором Василием Голубевым, стартовало на дискуссионной площадке «Открытая трибуна» при Заксобрании Ростовской области.

Некоторые моменты будущего закона вызвали оживленную дискуссию среди участников круглого стола. Фото: пресс-служба ЗС РО.

- Да, все мы знаем о глобальных национальных проектах, которые реализуются у нас в стране в соответствии с майским Указом Президента — и на это в бюджетах разных уровней предусматривается соответствующее финансирование, - пояснила депутат донского парламента — председатель комитета ЗС РО по информполитике Светлана Мананкина. - А этот закон — он немного о другом. Под его действие попадают, скорее, небольшие проекты, инициаторами которых выступают сами жители. Например, в сельских районах. Им нужно будет провести сход и самим решить, что же для них является главным, приоритетным из вопросов местного значения. Это, допустим, может быть ремонт дороги или Дома культуры, обустройство спортивной или детской площадки. Главное условие: граждане сами должны принять согласованное решение и объявить о своей готовности участвовать в реализации такого проекта. После чего они формируют заявку на конкурс. А уже в ходе конкурсного отбора определяются победители, которые и получат государственное финансирование на реализацию проекта.

Ее коллега Андрей Харченко, вице-спикер донского парламента, возглавляющий комитет по бюджету, в свою очередь, подчеркнул, что инициативное бюджетирование — это возможность, прежде всего, решить наиболее злободневные вопросы местного значения. Плюс, разумеется, такой закон и в целом укрепит гражданскую активность жителей Ростовской области.

- Надо понимать, что этот законопроект, который мы сегодня обсуждали, вытекает из самой жизни, - отметил Харченко. - У нас ведь очень много активных людей, стремящихся сделать жизнь лучше — не только себе самому, но и всем окружающим. И в ходе нашей депутатской деятельности граждане задают много вопросов — значительную часть из них удается решить, причем, на местном уровне. Но народ хочет и сам участвовать в процессе принятия решений: что нужно сделать и как. Поэтому наша задача — и Заксобрания, и облправительства - объединить усилия граждан и власти для того, чтобы привести территории в порядок и обеспечить качественный уровень жизни нашего населения.

Светлана Мананкина уверена, что такой подход позволит принципиально изменить ситуацию. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Формат предполагается примерно такой же, какой применяется с нацпроектом «Комфортная городская среда»: люди выходят с инициативой, подтверждают ее поддержку со стороны населения (это может быть и сход граждан в сельских территориях, и голосование, в том числе, в онлайн-режиме в городах), представляют ее — и выдвигают на конкурс. Финансовое обеспечение будет складываться как из бюджетов разных уровней, так и с участием самих граждан.

- Мы уверены, что именно вовлечение населения в этот процесс — управления, принятия решений, реализации — позволит изменить отношение и к последующему содержанию тех объектов, которые были приведены в порядок, - считает Светлана Мананкина. - Ведь, согласитесь, если сделали дорогу, то вряд ли они пустят по ней грузовики, которые ее будут разбивать? Или портить детскую площадку?

Добавим, что изначально, после принятия, закон обкатают в ряде «пилотных» территорий, а уже затем полученный опыт будет внедрен повсеместно.