Инспекторы ДПС, берегите жезлы! Ростовчанка, выигравшая силиконовую грудь в «Битве ртов», снова недовольна размером

Достали попкорн и затаились в ожидании. Ростовчанка Мария Форт, получившая скандальную репутацию, известность и новую грудь после истории с заглатыванием жезла автоинспектора, не особо довольна полученным объемом. Общаясь на своей странице в Инстаграме 23-летняя Маша призналась, что готова снова лечь на операционный стол. Но есть маленькая проблема.

- Деньги будут, будут и импланты побольше, - написала девушка в сторис.

Как оказалось, набирающая популярность блогерша (в шапке профиля ростовчанка называет себя мастером переговоров с работниками ГИБДД) не мается бездельем. Она работает помощником руководителя. Живет отдельно от родителей, очень редко просит родных о материальной помощи. Скандал с заглатыванием жезла увеличил количество ее подписчиков в пять раз. Хейтеров, советующих ей «накачать мозг», похоже, там большинство, но Марию это нисколько не смущает. Она провокатор знатный.

masha_fort777 Я участвую в конкурсе #битвартов

Если вдруг кто-то пропустил самый начал скандала, рассказываем: осенью красотка Мария ради новой груди (главный приз) решила заявиться на конкурс «Битва ртов». Согласно условию состязания, участники должны были показать свое умение обращаться с предметами и ртом. Кто-то из девушек потянулся за банан, кто-то - за огурец. А Мария решила проявить себя. Вместе с другом отправилась на пост ГИБДД, где стала просить у инспекторов жезл. Как дальше все было можете посмотреть на видео. После появление записи в Интернете разразился скандал, инспекторов ДПС чуть не уволили за такое отношение к профессиональному инструменту, но обошлось.

А Маша добилась цели. В феврале она сделал грудь, которую тут же продемонстрировала подписчикам, пожаловавшись, что по медицинским показателям больший объем не разрешили делать - увеличили только на два размера.

masha_fort777 Смысловой нагрузки нет! Просто вы можете пока посмотреть на мою грудь до операции .Фотограф @vladsamoylik ..#инстателочка #фотосессия #россия #ростов #москва #фото #блогер #машафорт

Скриншот

Но что может остановить амбициозную и смелую девушку на пути к конечной цели, совершенной красоте и увеличению количества подписчиков в Инстаграме?!

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- Я выиграла новые сиськи, - радостно рассказала она в сторис. - Очень рада! Спасибо всем, ребята, за то, что болели за меня! Голова болит от количества эмоций, испытанных за день! (подробности)