Почему власти Ростова-на-Дону разрывают контракты с перевозчиками

Март 2019 года отметился для Ростова сразу несколькими расторжениями контрактов с транспортными компаниями, обслуживающими городские маршруты. Местные власти нашли нарушения в работе автобусов № 18, 22, 29, 33, 44, 56, 81, 92 и других. Перевозчиков пришлось отстранять от работы, искать им замену. Все это сопровождалось недовольством жителей, которые то не могли уехать с остановки по полчаса, то поражались ужасному состоянию автобусов, которые остались по сути все теми же маршрутками, какими были до транспортной реформы.

Почему Ростову так не повезло с перевозчиками? И в чем причины всей это неустроенности в сфере городских перевозок? На эти вопросы ответил директор Департамента транспорта города Христофор Ермашов на прошедшей 19 марта пресс-конференции. Приводим несколько тезисов из его выступления, объясняющих, почему в донской столице столько проблем с транспортными предприятиями.

НЕ ТЕ АВТОБУСЫ

- Мы сейчас делаем акцент на том, чтобы транспортные компании, использовали те машины, которые соответствуют заявкам, поданными ими в рамках конкурса. Вы уже знаете новость, что по маршруту № 18 принято решение о расторжении контракта. Ранее перевозчик представил на конкурс документы, в которых были заявлены низкопольные автобусы, оборудованные кондиционерами, информационным табло и средствами для перевозки маломобильных групп населения. Мы неоднократно проверяли и установили, что предприятие не соблюдает заявленные требования. Ранее мы расторгли контракт по 22-ому маршруту - та же история. Компания заявляла на конкурс новые газомоторные машины, но их транспортные средства, как вы и без меня знаете, не соответствовали заявке. С 44-ым та же история.

- Сейчас мы получаем многочисленные жалобы на 52-ой маршрут, люди пишут, что автобусы на нем старые. А перевозчик и не заявлял новые машины! У него значились автобусы среднего возраста 12-15 лет (его заявка была единственной, если не ошибаюсь) - он, как раз, выполняет требования своего контракта.

Пресс-конференция Христофора Ермашова (слева).Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Перевозчики позволяют себе заявлять одно, а использовать на линии другое. Новые машины оставляют на базе, на дороги выходят старые "Хундаи". Зашел я как-то на Центральном рынке в автобус № 1 - сидения оторваны, грязь, никакой санобработки. Водитель говорит: "А я просто стою, пассажиров не беру". Пассажир один, кстати, сидел. Представители одной из компаний приходили к нам за уточнением требований - они даже не знали, чтоб у них в заявке написано! Для них было открытием, что у них семь автобусов должны быть оборудованы кондиционерами, и во всех должны иметься аппарели и информационные табло.

НЕХВАТКА ВОДИТЕЛЕЙ

- На данным момент городу не хватает порядка 300 водителей. Транспортные предприятия говорят нам об этом, но они как для жителей не создают комфортные условия, так и для своих же водителей. Это провоцирует еще большую проблему - недостаточное количество автобусов на линиях. Она тоже часто является причиной для расторжения контракта. Я руководителям компаний говорю: "Водители относятся к пассажирам так, как вы относитесь к ним". На каждом совещании я им рассказываю, как нужно стимулировать притяжение новых кадров, а не отток. Недавно, например, одно из предприятий заявило, что наконец-таки ввело систему "базовый оклад + доплаты, зависящие от эффективности труда". Она способствует более качественному выполнению водителями своих трудовых задач. Мы со своей стороны тоже стараемся решить эту проблему - организовываем стажировки на предприятиях, ярмарки вакансий и так далее.

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ

- Я студентам всегда говорил: "Когда вы заходите в какой-то бизнес, то должны оценить свои ресурсы, в том числе и трудовые. И сейчас я понимаю, что многие наши перевозчики, начиная работу на маршрутах, не оценивали ресурсы и не прогнозировали результат. Многие просто переоценили свои возможности: и по кадрам, и по капиталу, и по материальному обеспечению. Они столкнулись с тем, что кроме единовременных капитальных вложений, есть еще и эксплуатационные расходы - на запчасти, например. На первое у них были деньги, а на второе - нет. Когда читаю письма от наших транспортных предприятий, я иногда удивляюсь. Они же должны были сначала все просчитать, а потом уже подавать заявку. Это говорит о полной некомпетентности менеджеров многих компаний.

- Перевозчики забывают, что они пришли на рынок. А на этом рынке главное - потребности жителей Ростова-на-Дону. Если услуга на соответствует потребностям, значит данной компании на городском маршруте делать нечего.

Добавим, что Ермашов анонсировал создание при Департаменте транспорта общественного совета, куда будут приглашены активные ростовчане. Далее решения ведомства будут приниматься с учетом мнения этого органа и рабочей группы, в которую входят работники транспортных предприятий.

МНЕНИЕ

Михаил Кругликов, редактор Интернет-ресурса "Ростовский городской транспорт":

- Маршрутная сеть, которая была выставлена на конкурс, на мой взгляд, имеет некоторые недостатки. Во-первых, часть маршрутов просто не нужны, на других прописано слишком большое количество машин, и эти условия не может исполнить даже муниципальный перевозчик. С другой стороны, не было разыграно несколько важных маршрутов, в том числе социальных. Раньше они шли в одном лоте с "вкусными", например, 78-ой был вместе с 69-ым, а сейчас маршрут № 69 остался неразыгранным. Среди основных нареканий ростовчан сейчас - простои на крупных остановках и отсутствие транспорта на ряде маршрутов вечером. Кроме того, нужно увеличивать протяженность выделенных полос.