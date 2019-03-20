Жилье в Ростове-на-Дону стало выгоднее купить, чем арендовать

Выгодная ипотека, вентилируемые фасады, спортивная инфраструктура и перспективы развития. Все это сразу можно приобрести вместе с квартирой в Суворовском. А если успеть до 31 марта, то можно ещё и заметно сэкономить на платежах по ипотечному кредиту. О том, почему все велосипедисты Ростова ездят кататься в Суворовский, нужно ли делать ремонт после вселения в новостройку и как разрастается Ростов, мы поговорили с руководителем ростовского отдела продаж ООО «ВКБ-Новостройки» Ириной Шибаевой.

Руководитель ростовского отдела продаж ООО «ВКБ-Новостройки» Ирина Шибаева. Фото: ООО «ВКБ-Новостройки»

Процентную ставку можно снизить за счет застройщика

- Ирина Александровна, убедите меня приобрести квартиру в Суворовском…

- Если вы умеете считать свои деньги и действительно хотите приобрести качественное жилье по доступной цене, то вас не нужно будет уговаривать. Говоря же серьезно, мы понимаем, что финансовые возможности россиян сейчас несколько сократились, и поэтому запустили программу компенсации процентных ставок по ипотечному кредиту за счет скидки от застройщика. Отмечу, что акция эта продлится только до 31 марта, поэтому нужно поторопиться, чтобы улучшить свои жилищные условия и при этом получить реальную экономию. Кстати, акция распространяется и на квартиры в Платовском жилом районе.

- Ну, хорошо, убедили. Поделитесь алгоритмом…

- Алгоритм довольно простой. Для начала вам нужно выбрать и забронировать квартиру в Суворовском или Платовском. Это можно сделать в офисах продаж застройщика на Ворошиловском, 12Б или Уланской, 8А, в Суворовском. Также вы можете оставить заявку на официальном сайте vkbn.ru в разделе АКЦИИ. Также вы можете получить онлайн-консультацию специалиста или бесплатно позвонить с мобильного телефона на номер *8801. После того, как определитесь с выбором, останется лишь собрать документы и получить одобрение банка.

Ипотека без первоначального взноса - это не фантастика

- Как-то вы слишком легко говорите фразу «всего лишь собрать документы»… Все же знают, что это занимает очень много времени и сил, да и не каждый банк готов предоставить ипотеку.

- Нашим клиентам совершенно бесплатно помогает ипотечный брокер. Он работает в нашем офисе и поможет получить одобрение в банках-партнерах на максимально выгодных условиях. К тому же у нас большой круг банков-партнеров - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Возрождение, ДОМ.рф, Транскапитал банк и другие.

- Но вы сами сказали, что финансовые возможности россиян сократились и не у всех есть деньги на первоначальный взнос по ипотеке…

- Как я уже говорила, у нас много банков-партнеров, в том числе и Кубань Кредит, который предлагает программу «Ипотека без первоначального взноса». По ней можно купить квартиру, не имея денежных средств совсем или имея их в недостаточном количестве. Такими условиями при покупке квартиры в Ростове воспользовалось уже более 400 семей. Программа действует только для объектов ЖК Суворовский и Платовский.

- Почему только для них?

- Застройщики объединения ВКБ-Новостройки работают на рынке строительства жилья уже более 27 лет. Банк Кубань Кредит посчитал, что с квартирами в Суворовском и Платовском не будет проблем, у них доступная стоимость при высоком качестве строительства. А это значит, что кредит будет выплачен своевременно, вне зависимости от размера первоначального взноса.

Квартира «под ключ» - выгодная инвестиция

- Что значит при высоком качестве строительства?

- То и значит. В Суворовском и Платовском нет понятия «стройвариант», наши квартиры строятся по принципу «заноси мебель и живи». Они сдаются с полной отделкой, виниловыми обоями, линолеумом, натяжными потолками, керамогранитом, готовыми санузлами и кухнями. То есть полностью готовый ремонт. При этом стоимость заметно ниже, чем в других районах города. Именно поэтому довольно большой процент квартир приобретается с инвестиционными целями.

- И все же есть категории населения, которым трудно рассчитывать на собственное жилье. Например, студенты…

- Поэтому о студентах мы позаботились особо. Для этой категории уже несколько лет действует целевая программа «Квартира для студента». В программе беспрецедентно выгодные условия приобретения. В том числе скидки от застройщика до 1 200 рублей с квадратного метра жилья, беспроцентная рассрочка платежа. От банка-партнера КБ «Кубань-Кредит» - сниженный первоначальный взнос (от 5%) и применение существенно сниженной процентной ставки. Для иногородних студентов, которые приехали в Ростов и планируют остаться здесь жить, это значительно выгоднее, чем арендовать жилье во время учебы в вузе.

Вентилируемый фасад - новинка Суворовского

- Какие типы домов вы предлагаете своим клиентам?

- Здесь представлен самый широкий спектр домов: монолит-кирпич, блок, панель и наше новое предложение - вентилируемые фасады. Как раз сейчас готовится к сдаче дом с улучшенной отделкой - ЖК «МОЗАИКА», он расположен в самом центре Суворовского. Вокруг него благоустроенная придомовая территория, зеленые зоны. Но главная особенность - вентилируемый фасад. Это одна из самых последних строительных технологий, заметно улучшающая энергоэффективность жилья. Дом намного устойчивее к внешним атмосферным воздействиям, в нем сокращаются затраты на отопление и кондиционирование. И чисто эстетически он выигрышно смотрится за счет яркого цветового решения. Кстати, еще можно успеть приобрести в нем квартиры от студий до «трешек». Их осталось немного, но еще можно успеть. Срок его сдачи запланирован на 4 квартал 2019 года. Всего же в этом году планируется заселить шесть домов.

Квартира «под ключ» - выгодная инвестиция. Фото: ООО «ВКБ-Новостройки»

Комфортное пространство каждому жителю

- Но ведь мало проживать, надо еще и жить. Помимо переночевать, хочется и прогуляться, опять же продукты покупать в магазине шаговой доступности…

- Суворовский развивается по концепции «Все включено». Это значит, что параллельно со строительством жилья, ведется и развитие инфраструктуры. Мы сейчас говорим о некоем пространстве для жизни, которое включает в себя все необходимое. Уже сейчас заложены два парка, созданы комплекс искусственных озер, благоустроенные пешеходные аллеи и велотрасса. Открыт торговый центр, работает продовольственный рынок, функционируют филиалы банков, салоны красоты, службы доставки еды и магазины различной направленности. То есть все необходимые потребности жители могут удовлетворить, не выезжая за пределы родного района.

- А что с образованием и здравоохранением?

- 1 февраля у нас открылась новая поликлиника со взрослым и детским отделениями. Работают два детских сада, достраивается третий. Также строится школа на 1 340 мест, которая уже 1 сентября примет первых школьников. Кстати, это будет самая большая в Ростове-на-Дону школа по числу учащихся. А учителям, которые там будут работать, мы предлагаем льготы при приобретении жилья в нашем районе.

В содружестве с природой и спортом

- Молодежь, как правило, очень активна, им энергию куда-то девать надо. Достаточно ли инфраструктуры в Суворовском для молодого поколения?

- В Суворовском есть куда деть энергию в любом возрасте. У нас построено более 12 км выделенных пешеходных и велодорожек, реализована профессиональная трасса для маунтинбайка (5 км). Буквально на днях общалась с велосипедистом, который каждый день приезжает с Западного покататься по нашей трассе для маунтинбайка. Говорит, что она не хуже, чем в Москве или Краснодаре. Кстати, в перспективе планируем соединить наши велодорожки с Щепкинским лесом и Платовским районом. Вообще вопросам экологии и здорового образа жизни в Суворовском уделяется огромное значение. Кроме велодорожек, у нас функционирует спортивный комплекс со всесезонным футбольным полем и освещением. Планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залами для баскетбола/волейбола/гандбола, бассейном и легкоатлетическим манежем.

Микрорайон Суворовский. "ВКБ-Новостройки". Застройщики: АО "Домостроитель", ЗАО "Кубанская Марка", ООО "ИСК "Наш город", ООО "ИСК "НИКА", АО "Ростовское", ООО "Строитель". Проектные декларации на сайте www.vkbn.ru. На правах рекламы.

В части экологии реализуется масштабный проект по восстановлению балки Чадр. Это естественный природный ландшафт, и в его рамках предполагается создание спортивно-паркового комплекса с площадками для скейта и велоспорта. Уже сейчас заложены три озера, начато благоустройство зоны отдыха, проложены и озеленены прогулочные аллеи. В перспективе планируется строительство ресторана, торгового центра. Продолжается обустройство парка 70-летия Победы, где мы сохраняем ландшафт и растительность, присущие этому природному участку донской лесостепи. Совместно с городской администрацией рассматривается вопрос размещения в Суворовском зарядной станции для электромобилей, что позволит снизить уровень загазованности жилого района.

Транспортный вопрос решается

- К вопросу о транспорте: многие говорят о том, что в район ведет только одна дорога…

- Действительно, пока это так, но уже в этом году начнется строительство дороги, соединяющей Суворовский с Северным жилым массивом, продолжение улицы Орбитальной будет доведено до ул. Вавилова, что заметно снизит нагрузку на существующие дороги. В дополнение к этому планируются еще две новые магистрали. Одна напрямую приведет на Северный обход, а оттуда уже обеспечит легкий доступ на федеральные трассы, к аэропорту «Платов». Вторая дорога продолжит улицу Петренко с выходом на Северный жилой массив и Темерник. Начало их строительства запланировано после 2020 года. Отмечу, что сейчас потребности района в общественном транспорте практически полностью удовлетворены.

- Получается, что Суворовский сейчас становится своего рода северным форпостом Ростова?

- Получается так, ведь город физически ограничен возможностью роста на востоке и юге, остаются перспективы в северном и западном направлениях. В течение ближайших 10-20 лет будет активное развитие Суворовского и Платовского районов, и сейчас самое время приобрести там комфортное жилье по очень выгодной цене.