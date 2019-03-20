В Ростове-на-Дону ветеринары вытащили с того света кота, попавшего с хозяевами в страшную аварию

Авария случилась на трассе Ставрополь - Ростов, когда семья направлялась в донскую столицу. На скорости автомобиль, в котором находились три человека и бенгальский кот Бонифаций, вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся. Скорая забрала людей, а животное подхватили приехавшие на место аварии друзья пострадавших. Они объехали несколько ветеринарных клиник, но везде разводили руками. У хвостатого было несколько сложных переломов и поврежден седалищный нерв, он почти не двигался, только печально смотрел и мяукал.

Когда возник вопрос о необходимости проведения операции, доктор Кротов едва стоял на ногах - в течение пяти часов спасал другого пациента. Потому поначалу решил перенести на другой день, но в последний момент передумал - попросил заварить ему чай, а пока он будет отдыхать, готовить Банифация к операции. Манипуляция длилась до половины двенадцатого ночи - почти шесть часов. Тот рабочий день стал для доктора одним из самых сложных.

Бонифаций Великолепный стал любимцем клиники. Фото: клиники доктора Кротова

- У него кости были раздроблены на очень мелкие части, простите - почти в труху, - пояснил Алексей Кротов. - Мы их собирали, восстанавливая целостность таза, другой сложной проблемой стало повреждение седалищного нерва. (улыбаясь) Но пациент оказался комфортным и терпеливым. Нам всем очень повезло, что Бонифация вовремя доставили в клинику, ведь иначе прогноз был бы печальным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/698301" frameborder="0"></iframe> Доктор Кротов и Бонифаций.

Через сутки котяра стал приходить в себя, сначала внимательно за всеми наблюдал, потом начал двигать одной лапкой, второй и третьей. Четвертая, увы, развивалась хуже всего. Через неделю пациент уже ковылял за доктором Кротовым, а когда не успевал - мяукал, требуя себя подобрать и погладить.

Пушистый пациент две недели находился на стационарном лечении. Фото: клиники доктора Кротова

Бонифаций сразу стал любимцем клиники. Красивый, ласковый, терпеливый. На все время нахождения в стационаре красавчик забыл, что он бенгальский кот, то есть со сложным характером.

- Когда его 19 марта выписали, мы чуть не плакали, - рассказала Надежда Козлова, сотрудница клиники. - Нашего пушистого пациента, которого мы стали называть Бонифаций Великолепный, забрала знакомая семьи. Насколько я поняла, хозяева еще в больнице. Надеемся, что новость о выписке питомца, поднимет им настроение, настроит на позитивный лад, что очень нужно во время лечения.