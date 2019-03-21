5 интересных фактов о возможностях полиса ОМС

1. Диспансеризация

Диспансеризация - бесплатное профилактическое обследование, которое вправе проходить каждый застрахованный с 21 года раз в три года.

На первом этапе диспансеризации пациент проходит обследование, сдает анализы и посещает врача. На втором этапе врач направляет на дополнительные исследования, если первый этап выявил какие-либо нарушения. Знать о состоянии здоровья полезно даже молодым людям: своевременный контроль помогает выявить предрасположенность к часто встречающимся заболеваниям, таким как сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет. Для застрахованных с 49 лет предусмотрены дополнительные профилактические обследования каждые два года.

Чем может помочь страховая компания:

- проконсультирует о праве выбора медицинской организации и врача;

- подскажет, как получить обследование в полном объеме, если нужный вам врач в отпуске или отсутствует в вашей поликлинике;

- напомнит, что пришла пора пройти диспансеризацию.

2. Прививки

В рамках системы ОМС бесплатно доступны как экстренная вакцинация, если человек получил травму или находится вблизи очага эпидемии, так и плановая.

При желании застрахованный имеет право отказаться от прививок, хотя международные исследования доказывают: прививки безопасны, уменьшают риск для здоровья и у детей, и у взрослых. Чтобы упорядочить процесс плановой вакцинации и не пропустить необходимую прививку, разработан национальный календарь профилактических прививок.

Прививаться стоит и перед сезоном распространения гриппа, но только заранее. Минимальный срок выработки иммунитета составляет 10-12 дней, а достаточный для защиты уровень антител - 21 день. Вакцинация не гарантирует абсолютной защиты, зато уменьшает риск тяжелых осложнений.

Страховая компания подскажет, к какому врачу и куда обратиться, чтобы пройти вакцинацию.

3. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)

20% российских пар сталкиваются с проблемой бесплодия. При этом современные технологии позволяют иметь детей даже с этим диагнозом, тем более что процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и интрацитоплазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ) входят в программу обязательного медицинского страхования.

Бесплатная процедура доступна женщинам от 22 до 39 лет, при этом находиться в зарегистрированном браке необязательно. Для получения ЭКО предстоит пройти тесты и лечение, передать документы с заключением о бесплодии и результатами обследования в территориальную комиссию. Она примет решение и поставит будущих родителей в очередь на прохождение процедуры в рамках ОМС.

Если попытка ЭКО не закончилась беременностью, нужно снова обратиться в комиссию и встать в очередь на повторную процедуру. Количество попыток не ограничено.

Чем может помочь страховая компания в случае возникновения сложностей на пути получения ЭКО:

- получить направление в случае, когда показания для ЭКО установлены репродуктологом, а в женской консультации отказали;

- проследить, чтобы ЭКО было предоставлено в полном объеме.

4. Страховые представители

Институт страховых представителей был учрежден в системе обязательного медицинского страхования в 2016 году. Специалисты консультируют застрахованных и помогают отстаивать права граждан на получение качественной бесплатной помощи вовремя и в полном объеме. Это способствует улучшению качества медицинского обслуживания и повышает правовую грамотность населения.

Сервис доступен для всех обладателей полисов ОМС, а также для тех, кто еще не успел застраховаться. Страховые представители «АльфаСтрахование-ОМС» консультируют ежедневно на любом этапе получения помощи по ОМС.

5. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП)

Высокотехнологичная медицинская помощь необходима при лечении сложных заболеваний.

Методы ВМП позволяют восстановить или заменить разрушенные суставы, удалить сложные опухоли (в том числе в головном мозге), вылечить сердечно-сосудистые и многие другие заболевания. Высокотехнологичная помощь доступна почти по всем медицинским профилям - от абдоминальной хирургии и гематологии до лечения тяжелых ожогов и хирургии новорожденных.

Право на бесплатную ВМП есть у всех граждан, хотя процедура получения этой помощи может отличаться в регионах РФ. Главное, чтобы у человека был полис ОМС и медицинские показания. Среди видов ВМП, не включенных в базовую программу ОМС, есть сложные нейро- и микрохирургические операции, консервативное лечение серьезных заболеваний внутренних органов, оказание помощи при тяжелых ожогах и онкологических заболеваниях.

Если вы получали полис в «АльфаСтрахование-ОМС» и вам нужна консультация, звоните по телефону горячей линии: 8 (800) 555-10-01. Если полиса пока нет, оформите заявку на сайте компании alfastrahoms.ru, по телефону горячей линии или обратитесь в один из пунктов выдачи полисов, действующих в Ростовской области. Определенные категории граждан могут заказать доставку полиса на дом.

ООО «АльфаСтрахование-ОМС». Лицензия OС № 0193-01 от 03.08.2017 г. в сфере обязательного медицинского страхования выдана ЦБ РФ бессрочно.