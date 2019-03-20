В Донецке задержали африканцев, которые нарушили российско-украинскую границу

В Донецке, у российско-украинской границы, задержали африканцев, которые пытались перебраться на территорию соседнего государства. Группу людей заметили пограничники, которые остановили иностранцев и попросили проследовать в контрольно-пропусной пункт.

Когда стали разбираться, оказалось, что африканцы приехали из Москвы на машине, остановились в одном из хостелов, переночевав, они двинулись в сторону границы, где их и встретили люди в форме. А вот конечной целью мигрантов была не Украина, а Польша.

- В ходе проведенной проверки установлено, что граждане прибыли в Москву законно, но, далее не имея визы для посещения стран Евросоюза, решили незаконно в обход пункта пропуска нарушить границу в Ростовской области и транзитом через Украину попасть на территорию Польши, - пояснили «КП-Ростов» в пограничном управлении ФСБ России по РО.

Молодые люди утверждали, что нарушать закон никак не хотели, просто в Москве им сказали, что «есть такая возможность», которой они и решили воспользоваться. Суд Донецка принял решение принудительно депортировать африканцев домой, закрыв им въезд в Россию на пять лет. Одновременно на 400 тысяч рублей оштрафовали хостел, сотрудники которого пустили мигрантов переночевать.