2019-03-20T14:46:08+03:00
Общество

В Донецке задержали африканцев, которые нарушили российско-украинскую границу

Молодые люди заявили, что хотели отправиться в Евросоюз через Украину
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Нарушителей границы уже депортировали. Фото: пограничное управление ФСБ России по РОНарушителей границы уже депортировали. Фото: пограничное управление ФСБ России по РО
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В Донецке, у российско-украинской границы, задержали африканцев, которые пытались перебраться на территорию соседнего государства. Группу людей заметили пограничники, которые остановили иностранцев и попросили проследовать в контрольно-пропусной пункт.

Когда стали разбираться, оказалось, что африканцы приехали из Москвы на машине, остановились в одном из хостелов, переночевав, они двинулись в сторону границы, где их и встретили люди в форме. А вот конечной целью мигрантов была не Украина, а Польша.

- В ходе проведенной проверки установлено, что граждане прибыли в Москву законно, но, далее не имея визы для посещения стран Евросоюза, решили незаконно в обход пункта пропуска нарушить границу в Ростовской области и транзитом через Украину попасть на территорию Польши, - пояснили «КП-Ростов» в пограничном управлении ФСБ России по РО.

Молодые люди утверждали, что нарушать закон никак не хотели, просто в Москве им сказали, что «есть такая возможность», которой они и решили воспользоваться. Суд Донецка принял решение принудительно депортировать африканцев домой, закрыв им въезд в Россию на пять лет. Одновременно на 400 тысяч рублей оштрафовали хостел, сотрудники которого пустили мигрантов переночевать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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