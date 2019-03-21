«Это вам за Крымский мост и выборы на Донбассе»: Украина ввела санкции против депутатов Госдумы от Ростовской области

Украина ввела новые персональные санкции в отношении российских граждан и компаний. Соответствующее решение Совета нацбезопасности, подписанное Александром Турчиновым, утвердил президент незалежной Петр Порошенко, выпустивший по такому случаю специальный указ под номером 82/2019.

Всего в этом «черном списке Порошенко» (причем, общий перечень почему-то раздроблен на четыре части), опубликованном на официальном сайте главы украинского государства, значатся 848 физических лиц и 294 юридических.

Претензии и к тем, и к другим, между тем, схожи: все эти компании, политики, бизнесмены, депутаты, сотрудники различных ведомств названы Киевом причастными к строительству Крымского моста и (или) проведению выборов в самопровозглашенных республиках на Донбассе (ДНР и ЛНР), которые состоялись в конце осени прошлого года, а также въезжали в Крым (являющемся, к слову, вот уже как пять лет российским регионом) без разрешения Киева.

В числе юрлиц — четыре банка с государственным участием, несколько крупных компаний, также в нем есть и восемь организаций из Ростовской области. В их числе: фирмы, которые занимаются торговлей электротехникой и аппаратурой, светодиодами и сварочным оборудованием, а также предприятие из Миллерово по переработке кукурузы и госструктура Администрация морских портов Азовского моря.

Против в них вводятся ограничительные меры по блокированию активов на территории Украины, запрет на торговые операции с ними, аннулирование лицензий и прочих разрешений, дающих право на деятельность в этой стране.

Персональный список в отношении граждан более интересен.

В нем есть, например, президент «Роснефти» Игорь Сечин, экс-глава РЖД Владимир Якунин, помощники президента России Владислав Сурков и Андрей Фурсенко, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, вице-премьер Дмитрий Козак, экс-руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, бизнесмен Евгений Пригожин, бывшие директор ФСО Евгений Муров и ФСКН Виктор Иванов, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, а также депутаты Государственной думы России во главе со спикером Вячеславом Володиным — и в их числе сразу восемь парламентариев, избранных в 7-й созыв от донского региона.

Это — координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта, экс-мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев, бывший председатель Заксобрания Ростовской области Виктор Дерябкин, а также Лариса Тутова, Алексей Кобилев, Александр Шолохов, Юрий Кобзев и Максим Щаблыкин.

Им теперь на три года закрыт въезд на Украину, запрещены действия с активами на ее территории и вывод капиталов оттуда.

Причем, в указе Петра Порошенко прописано отдельным пунктом, что о принятых им мерах следует сообщить в компетентные органы Евросоюза, США и других государств и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Сами депутаты-фигуранты к произошедшему относятся, скорее, с юмором.

- Правда, что ли? Все-таки включили?! - удивилась Лариса Тутова, когда корреспондент «КП» попросил ее прокомментировать попадание в список под №661. - Вот это да! А то мне утром коллеги сказали, что меня вроде там нет... Я даже расстроилась, признаться. Думаю: ну что такое, чем же я их не устроила, что меня туда не записали? Ну все, спасибо, что сказали! Теперь-то я точно спокойна! А если серьезно — ну бред ведь, верно? Активов у меня там нет, ездить на Украину, пока там не будет вменяемого руководства страны, я тоже не собираюсь... На что расчет — не понятно. Так — лишь бы брякнуть, потому что лично на меня и мою семью этот вообще никак не повлияет, совершенно точно. Поэтому — могу сказать тем, кто включил меня в список, спасибо за оказанную честь!