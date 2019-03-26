Международный день театра в Ростове-на-Дону 27 марта 2019: что посмотреть. По традиции в этот день будет отмечается Всемирный день театра. Празднику в этом году исполняется уже 58 (!) лет. И он считается главным не только у актеров, но и всех, кто причастен к миру софитов и искусства. А потому на сцене в это день пройдут лучшие постановки.

Как рассказали в правительстве Ростовской области, сейчас в регионе проходит театральный марафон, куда входят мероприятия не только профессиональных, но и школьных, студенческих, самодеятельных народных театров. А до 31 марта будет возможность посмотреть постановки ведущих театров области в рамках первого виртуального фестиваля «Сказка в дом». В апреле состоится еще и областной фестиваль «Волшебный мир сказки».

В стороне не осталось и самодеятельное театральное искусство.

Так, в Аксайском районе народный театр подготовил премьеру спектакля «Беда от нежного сердца». А в Гуково впервые пройдет фестиваль театрального искусства «Волшебный мир кулис», где перед зрителями выступят детские и взрослые творческие коллективы. Уже в среду, 27 марта, в Ростове-на-Дону стартует и областной фестиваль школьных театров «Золотые зерна».

Известно, что продлится театральный марафон до конца апреля. А следующий – филармонический, уже состоится в мае-июне.

КОНКРЕТНО

Какие постановки пройдут в Ростове-на-Дону в День театра

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. Большая Садовая, 134, т. (863) 264-07-07

27 марта в 19:00

Шерлок Холмс

ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО

пр. Театральный, 1, т. (863) 263-36-13

27 марта в 18:30

Счастливый номер (малая сцена)

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

пл. Свободы, 3, т. (863) 253-98-44

27 марта в 11:00

Сказка о царе Салтане

27 марта в 19:00 и 23:00

Ночь в театре. Театральный лабиринт

ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ В. БЫЛКОВА

(пер. Университетский, 46, т. (863) 263-45-91)

27 марта в 11:00

Премьера "Как Маша поссорилась с подушкой"

ДК "РОСТСЕЛЬМАШ"

(пр. Сельмаш, 3, т. (863) 252-46-80)

27 марта в 19:00

Сурганова и Оркестр. 15 лет группе!

* Из открытых источников. Подробности, цену билетов, дату и время уточняйте по телефонам.