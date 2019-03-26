Международный день театра в Ростове-на-Дону 27 марта 2019: что посмотреть
Международный день театра в Ростове-на-Дону 27 марта 2019: что посмотреть. По традиции в этот день будет отмечается Всемирный день театра. Празднику в этом году исполняется уже 58 (!) лет. И он считается главным не только у актеров, но и всех, кто причастен к миру софитов и искусства. А потому на сцене в это день пройдут лучшие постановки.
Как рассказали в правительстве Ростовской области, сейчас в регионе проходит театральный марафон, куда входят мероприятия не только профессиональных, но и школьных, студенческих, самодеятельных народных театров. А до 31 марта будет возможность посмотреть постановки ведущих театров области в рамках первого виртуального фестиваля «Сказка в дом». В апреле состоится еще и областной фестиваль «Волшебный мир сказки».
В стороне не осталось и самодеятельное театральное искусство.
Так, в Аксайском районе народный театр подготовил премьеру спектакля «Беда от нежного сердца». А в Гуково впервые пройдет фестиваль театрального искусства «Волшебный мир кулис», где перед зрителями выступят детские и взрослые творческие коллективы. Уже в среду, 27 марта, в Ростове-на-Дону стартует и областной фестиваль школьных театров «Золотые зерна».
Известно, что продлится театральный марафон до конца апреля. А следующий – филармонический, уже состоится в мае-июне.
КОНКРЕТНО
Какие постановки пройдут в Ростове-на-Дону в День театра
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ул. Большая Садовая, 134, т. (863) 264-07-07
27 марта в 19:00
Шерлок Холмс
ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО
пр. Театральный, 1, т. (863) 263-36-13
27 марта в 18:30
Счастливый номер (малая сцена)
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
пл. Свободы, 3, т. (863) 253-98-44
27 марта в 11:00
Сказка о царе Салтане
27 марта в 19:00 и 23:00
Ночь в театре. Театральный лабиринт
ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ В. БЫЛКОВА
(пер. Университетский, 46, т. (863) 263-45-91)
27 марта в 11:00
Премьера "Как Маша поссорилась с подушкой"
ДК "РОСТСЕЛЬМАШ"
(пр. Сельмаш, 3, т. (863) 252-46-80)
27 марта в 19:00
Сурганова и Оркестр. 15 лет группе!
* Из открытых источников. Подробности, цену билетов, дату и время уточняйте по телефонам.
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