2019-03-22T12:21:34+03:00
Общество

Мокрый снег, гололед и сильный ветер: спасатели Ростова-на-Дону предупредили о непогоде

Водителей просят не парковать машины у деревьев
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростов пришла непогодаВ Ростов пришла непогодаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в эти выходные не порадует солнечными деньками. Согласно предупреждению спасателей, которые ссылаются на прогноз синоптиков, ожидается мокрый снег и даже гололед. Ростовчане, которые уже попрощались с зимними куртками, придется вновь утепляться.

- Ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду, временами дождь, 23 и 24 марта возможен мокрый снег, - говорится в официальном сообщении спасателей. - Возможны гололед, увеличение числа ДТП, обрывы ЛЭП, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш.

Спасатели и автоинспекторы просят пешеходов и водителей быть внимательнее на дорогах. Первые должны переходить улицы только убедившись в том, что все машины остановились, а автомобилистам рекомендуют строго соблюдать скоростной режим.

- Советуем повременить с заменой зимних шин, - говорят в донской автоинспекции. - Необходимо подождать пока на территории области установится стабильная плюсовая температура. Ездить на летних комплектах шин в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой существенно снижается, что может привести к заносу автомобиля и другим неприятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков крайне сложно.

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Температурные же рекорды начнутся в ночь на воскресенье, 24 марта, тогда на столбиках уличных термометров будет до минус двух градусов тепла, а вот в дневные часы синоптики обещают от двух до семи градусов со знаком плюс (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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