2019-03-22T12:20:27+03:00
Общество

Ростовская область признана одним из самых трудолюбивых регионов России

Жители Дона отдают работе в среднем по 38,7 часа в неделю
Александр СТЕПАНОВ
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Право выбора, как говорится, есть у каждого.Право выбора, как говорится, есть у каждого.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Росстат назвал самые трудолюбивые и самые ленивые субъекты РФ, подсчитав, сколько времени в среднем люди в них проводят на своей работе.

Итак, средняя фактическая продолжительность рабочей недели занятого населения (начиная с пятнадцати лет и без учета отгулов, больничных и праздников) больше всего в Севастополе — 39 часов. Второе место делят Калмыкия, Воронежская область и Еврейская АО, где трудовые будни длятся по 38,8 часа.

А вот на третьей строчке рейтинга — Ростовская область и составившая ей пару Владимирская: в среднем жители этих регионов отдают исполнения своих профессиональных обязанностей 38,7 часа в неделю, то есть рабочий день там длится примерно 7 часов 44 минуты.

В Москве, для сравнения, трудятся в среднем по 35,9 часа, в Санкт-Петербурге — 36, как и соседнем с донским регионом Краснодарском крае.

Меньше всего рабочая неделя длится в Алтае (32,9), Карелии (33,4) и Коми (34,1 часа).

- На статистику могут влиять разные факторы, - объяснил разницу в длительности рабочей недели по субъектам Федерации в комментарии RT профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. - Структура рабочей силы различна по своему возрасту, а это может сказываться на средней величине фактической продолжительности рабочей недели, поскольку есть категории трудящихся, для которых рабочая неделя меньше, чем та, что полагается в качестве норматива для всех.

Плюс, по его словам, свою роль играют и климатические особенности каждого региона.

Что примечательно — на Дону мужчины проводят на работе на 2 часа 18 минут дольше, чем женщины (имеется в виду, за пять дней).

Уровень занятости населения в Ростовской области, все так же, по данным Росстата, составляет 57,7 процента (это 58-е рейтинговое место среди субъектов Федерации; в целом по стране 60,3%), безработица — 5 процентов (52-е место, в РФ 4,6%).

На то, чтобы найти себе местечко по душе (или по необходимости) безработный в донском регионе в среднем тратит семь месяцев, а пятой части требуется на это год и даже больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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