2019-03-22T15:41:16+03:00
Общество

Муниципальные чиновники в Ростовской области оказались беднее остальных сограждан, а у региональных зарплата превысила 56 тысяч рублей

Самый высокий доход в Южном федеральном округе оказался у представителей органов власти Краснодарского края
Александр СТЕПАНОВ
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Всего в Ростовской области, во всех органах власти, насчитывается чуть больше 25 тысяч чиновников.Всего в Ростовской области, во всех органах власти, насчитывается чуть больше 25 тысяч чиновников.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Росстат опубликовал данные по доходам чиновников в разрезе по субъектам Федерации.

Итак, если брать в среднем по РФ, то ежемесячный заработок госслужащих территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти (Роспотребнадзор, Фонд соцстраха, Росприроднадзор, УФПС, Росреестр, Росрезерв и т. д.) составляет 44,5 тысячи рублей, чиновников региональных администраций и правительств — 65,9 тысячи, муниципальных служащих — 41,7 тысячи. А среднемесячная зарплата вообще в стране — 49,9 тысячи рублей.

Самые большие заработки у чиновников Чукотки - «территориалы» получают там 101,3 тысячи рублей, «регионалы» - 127 тысяч, а «муниципалы» - 115 тысяч, но и средний заработок населения в этом северном автономном округе 101 тысяча. На втором месте — Москва (58,6 — 113,2 — 93,9 — 105 тысяч рублей, соответственно), на третьем — Хабаровский край (55,2 — 119,2 — 59,9 — 55 тысяч рублей, соответственно).

В Ростовской области, где в самом региональном центре сосредоточены органы управления не только уровня субъекта Федерации, но ЮФО, средняя зарплата сотрудников территориальных подразделений органов федеральной власти (их всего сорок пять, этих управлений и главных управлений, в них насчитывается почти 12 тысяч человек) за минувший год выросла на 5,6 процента — до 39,5 тысячи рублей. В региональном правительстве, где трудятся 2,8 тысячи служащих, повышение было поменьше, на 3,7 процента, но и получает там «усредненный» чиновник больше — 56,4 тысячи.

СРАВНИ-КА!

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих в 2018 году. Таблица: Росстат.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих в 2018 году. Таблица: Росстат.

А вот доходы муниципальных служащих на Дону (их 10,6 тысячи) даже меньше, чем «в народе»: 34,8 тысячи — против 35,3 тысячи, а именно такой среднемесячный уровень зарплаты в Ростовской области приводит Росстат.

Добавим, что лидером по величине зарплат чиновников в ЮФО является Краснодарский край: 39,8 тысячи получают там «территориалы», 57 тысяч - «регионалы», 41,1 тысячи - «муниципалы», а население, в среднем, - 37,8 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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