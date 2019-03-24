Мобильник оставила дома: в Ростовской области объявлена в розыск 25-летняя Татьяна Кондакова

В Ростовской области объявлена в розыск 25-летняя Татьяна Кондакова. Девушка пропала при загадочных обстоятельствах. Ночью 16 марта, ничего не сказав родным, ушла из дома. Сначала родственники пытались найти ее самостоятельно, выяснив, что девушка ушла, взяв с собой паспорт, обувшись в теплые галоши. Вскоре к поискам подключились в правоохранительных органах, а потом обычные жители. В социальных сетях написали, что видели девушку, похожую на Татьяну у дороги в сторону Новочеркасска, но на этом следы обрываются.

- Проблема в том, что девушка не взяла с собой медицинские препараты, которые обязательно должна принимать, - написали в одном из пабликов города.

Полиция надеется, что отзовутся свидетели, которые видели Татьяну.

ВНИМАНИЕ!

Разыскивается без вести пропавшая Кондакову Татьяну Витальевну 27.01.1994 года рождения, которая ушла из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 150-155 см., худощавого телосложения, волосы прямые темные до плеч.

Была одета: шуба желтого цвета в темную точку, лосины ярко красного цвета, шапка вязанная в «виде панды», галоши черные теплые.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба позвонить по телефонам: 863-93)-2-37-53