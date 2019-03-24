2019-03-24T16:55:07+03:00
Общество

"Только стилист спасет": Поклонники высмеяли Анастасию Костенко за "колхозный" наряд

Фолловеры попросили красавицу из Ростова-на-Дону нанять стилиста
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Некоторые подписчицы считают, что Анастасия должна воспользоваться услугами стилиста. Фото: Инстаграм Анастасии КостенкоНекоторые подписчицы считают, что Анастасия должна воспользоваться услугами стилиста. Фото: Инстаграм Анастасии Костенко
Изменить размер текста:

Некоторое время назад супруга футболиста Дмитрия Тарасова сделала паузу в социальных сетях, несмотря на большую армию поклонников (многие это связали со скандалом вокруг алиментов футболиста). Но потом передумала, стала более откровенной, вот только не все оценили открытость красавицы из Ростова. Когда вторая вице-мисс Россия 2014 года опубликовала свою карточку с девичника, то вызвала бурю критики. Девушку обвинили в отсутствии вкуса и попросили нанять стилиста.

- Без обид, у вас проблемы со вкусом иногда на некоторых фото, - написала одна из подписчиц (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены). - Вы такая красивая, просто хочется подсказать что ли, что вы можете быть еще гораздо интереснее.

kostenko.94kostenko.94
В диком восторге от сегодняшнего вечера Получился этакий девичник
43445 отметок «Нравится»480 комментариевInstagram

Но не все были тактичными: «Шея как у жирафа», «Только стилист спасет вас», «В одежде вкуса нет», «Ужасно!», «Думала хуже Киркорова никто не одевается, а нет, есть кто!», «Колхоз!», «Кровь из глаз!».

Объективности ради стоит заметить, что было немало положительных высказываний: «Смотришь на вас, на вашу семью, и нет ощущения что это какая-то знаменитость или публичная личность, просто обычная девушка, которая обрела женское счастье», «Обожаю такие профили! Живые и настоящие», «Самое главное чтобы все были здоровы, а там хоть в мешке!», «Почему вы считаете что ей нужен стилист? Почему ни кто не задумывался что может ей нравиться именно так одеваться, а не под диктовку стилиста», «Да у вас тут целое «бузовское» войско!».

Возможно кто-то подзабыл, так мы напомним, именно модель Анастасию Костенко считают виновницей разрыва футболиста Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой. Громкий развод случился два года назад (в ноябре 2016), но многомиллионная армия поклонников об этом не забыла, ведь сама телеведущая так и не нашла свою вторую половинку и семейного счастья, но стала мегапопулярной.

ТОЛЬКО У НАС

История ростовской золушки, которая увела у Бузовой мужа: биография Анастасии Костенко

Биография Анастасии Костенко, которой Дмитрий Тарасов сделал предложение на Мальдивах, сейчас интересует многих. 23-летняя ростовская модель сделала головокружительную карьеру, о которой, пожалуй, мечтает каждая современная Золушка. Красавице удалось не только попасть на подиум мирового уровня, но и построить личное счастье. (Подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соперница Бузовой родила ребенка от Дмитрия Тарасова

Молодая мама поспешила поделиться в сети, что доченька ростом 50 см и весом 2940 граммов принесла ей много эмоций и новых чувств. Поклонники пары тут же ринулись поздравлять Тарасова и его жену-модель Анастасию Костенко. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
30 марта у жителей Ростова-на-Дону будут принимать опасные отходы: лампы, батарейки, термометры
В поселке Глубокий построят новое здание школы
В Ростове-на-Дону более пяти тысяч жителей приняли участие в субботнике
"Дикий ангел" Наталия Орейро прилетела в Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону грабитель избил продавца из-за сотового телефона
Чиновники провели рейд: в Ростове-на-Дону оштрафовали 15 водителей, которые парковали машины на тротуаре
К концу года в Каменске построят новый мост через Северский Донец
Житель Ростовской области угнал у друга машину, чтобы доехать домой
В Ростове-на-Дону снесли здание школы №32 в Рабочем городке
После ремонта начала работать Багаевская паромная переправа
В Ростове-на-Дону торжественно открыли стадион СКА
Футболист «Ростова» Иван Новосельцев будет работать продавцом
В Ростове-на-Дону мужчина угнал скутер у соседа
В Ростове-на-Дону бесплатно соберут отслужившие лампочки, термометры и тонометры
В Шахтах неизвестный украл электроинструменты из гаража
Ростовчанин остался без мобильника, дав позвонить незнакомцу
В Ростове-на-Дону полицеские раскрыли серию краж из машин в центре города
В Волгодонске при пожаре в пятиэтажке пострадали люди
Житель Украины спрятал семь блоков сигарет на месте, где расположена подушка безопасности в авто
В Ростове-на-Дону ищут девятилетнюю девочку
Борец с системой: в Ростове-на-Дону автомобиль снес знак платной парковки
«Какое солнечное фото»: Вязанный сарафан «Мисс Россия» Татьяны Котовой не оставил равнодушным поклонников
Отключение света в Ростове-на-Дону 25 марта 2019: где и когда
Житель Ростова-на-Дону за долги по ЖКХ заплатит иномаркой Audi А8
В Волгодонске возбудили уголовное дело на водителя-пенсионера, который насмерть сбил школьницу
ВТБ Пенсионный фонд ВТБ: На негосударственную пенсию чаще копят мужчины