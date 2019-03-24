"Только стилист спасет": Поклонники высмеяли Анастасию Костенко за "колхозный" наряд

Некоторое время назад супруга футболиста Дмитрия Тарасова сделала паузу в социальных сетях, несмотря на большую армию поклонников (многие это связали со скандалом вокруг алиментов футболиста). Но потом передумала, стала более откровенной, вот только не все оценили открытость красавицы из Ростова. Когда вторая вице-мисс Россия 2014 года опубликовала свою карточку с девичника, то вызвала бурю критики. Девушку обвинили в отсутствии вкуса и попросили нанять стилиста.

- Без обид, у вас проблемы со вкусом иногда на некоторых фото, - написала одна из подписчиц (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены). - Вы такая красивая, просто хочется подсказать что ли, что вы можете быть еще гораздо интереснее.

kostenko.94 В диком восторге от сегодняшнего вечера Получился этакий девичник

Но не все были тактичными: «Шея как у жирафа», «Только стилист спасет вас», «В одежде вкуса нет», «Ужасно!», «Думала хуже Киркорова никто не одевается, а нет, есть кто!», «Колхоз!», «Кровь из глаз!».

Объективности ради стоит заметить, что было немало положительных высказываний: «Смотришь на вас, на вашу семью, и нет ощущения что это какая-то знаменитость или публичная личность, просто обычная девушка, которая обрела женское счастье», «Обожаю такие профили! Живые и настоящие», «Самое главное чтобы все были здоровы, а там хоть в мешке!», «Почему вы считаете что ей нужен стилист? Почему ни кто не задумывался что может ей нравиться именно так одеваться, а не под диктовку стилиста», «Да у вас тут целое «бузовское» войско!».

Возможно кто-то подзабыл, так мы напомним, именно модель Анастасию Костенко считают виновницей разрыва футболиста Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой. Громкий развод случился два года назад (в ноябре 2016), но многомиллионная армия поклонников об этом не забыла, ведь сама телеведущая так и не нашла свою вторую половинку и семейного счастья, но стала мегапопулярной.

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