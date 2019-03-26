Малый и средний бизнес в Ростовской области: ловля рыбы в прозрачной воде

Развитие малого и среднего бизнеса - тренд современной российской экономики. В Ростовской области созданы и действуют несколько государственных структур, которые занимаются поддержкой предпринимателей. Одна из них - некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области», работающий в тесной связке с партнерами. В их числе: Ростовское региональное агентство поддержки предпринимателей (РРАПП), Региональная лизинговая компания Ростовской области, банки и другие финансовые организации.

Чем же именно они могут помочь? Так, Гарантийный фонд предоставляет свое поручительство, с помощью которого можно взять банковский кредит для развития своего дела. Это позволяет получить гораздо большую сумму, нежели при расчете заемщика только на свои силы. Кстати, на территории Ростовской области зарегистрировано порядка 170 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. О том, кто и как может воспользоваться господдержкой, мы поговорили с исполнительным директором Гарантийного фонда Ростовской области Романом Соиным.

- Роман Владимирович, с чего посоветуете начать предпринимателю, который хочет развивать свой бизнес? Как грамотно рассчитать финансовую нагрузку, если планируется привлекать кредиты?

- В первую очередь я бы порекомендовал обратиться к нашим стратегическим партнерам - в микрофинансовую организацию РРАПП. Сотрудники этой ассоциации проводят обучение по программе «Азбука предпринимателя». Они рассказывают, как открыть собственное дело, вести бухгалтерию, отчитываться по налогам и другие необходимые аспекты. Кроме того, подобные тренинги проводит и наш фонд с выездом в муниципалитеты. Такую практику мы начали с прошлого года и увидели, что это необходимо. Людям некогда приезжать в Ростов, чтобы проходить те или иные программы обучения, а встреча с бизнес-тренером все-таки заполняет некоторые пробелы в знаниях.

Поэтому в 2019 году мы свою программу не только продолжаем, но и расширяем. В прошлом году охватили Зверево, Гуково, Донецк, Таганрог, Каменск-Шахтинский, Шахты. В этом году география будет еще больше. Тематика встреч разнообразная: клиентоориентированность, личностный рост, создание собственного бренда и многое другое. Мы предлагаем муниципалитетам на выбор темы, которые транслируются бизнес-сообществу, и уже сами предприниматели определяют, что именно им интересно. Отдача от этих встреч колоссальная: наши слушатели, вооруженные знаниями о новых возможностях, обращаются впоследствии за поддержкой для развития своего бизнеса.

Фото Гарантийного фонда Ростовской области

- Каким образом ваши клиенты узнают о возможности получения дополнительного поручительства? Рекомендуют ли они гарантийный фонд своим коллегам, партнерам, друзьям?

- Фонду в этом году исполняется 10 лет. Когда мы только начинали свою деятельность, о нас узнавали в основном от банков-партнеров. Сейчас картина заметно изменилась: значительная доля клиентов приходят сначала к нам, после чего обращаются за кредитной поддержкой в банк. Работает так называемое сарафанное радио, и это лучшая рекомендация для тех, кто еще сомневается. Многие приходят к нам повторно, приводят своих партнеров и родственников. Кстати, что касается социального портрета, то в основном наши клиенты - это люди активного возраста и жизненной позиции. Порядка 50% ведут свой бизнес в Ростове-на-Дону, остальные - в области. Очень активно работают Таганрог и Шахты.

- Какие сегменты экономики, на ваш взгляд, остро нуждаются в поддержке, в том числе кредитной? И какие из них наиболее перспективны в плане стартапа?

- Ростовская область традиционно купеческий регион, активнее всего у нас развивается торговля. Порядка 50% портфеля наших гарантий за весь период работы фонда приходится именно на этот сегмент экономики. Однако в связи с тем, что были поручения губернатора по снижению процентных ставок для приоритетных отраслей, за последние пару лет стали активно пользоваться кредитной поддержкой и другие сферы деятельности: промышленное производство, сельское хозяйство, в том числе животноводство и растениеводство.

- Есть ли примеры успешного развития бизнеса с привлечением кредитных средств, полученных при помощи гарантийного фонда?

- Таких примеров множество, приведу лишь один из них, но очень показательный. Это предприятие «Наир» - крупный донской производитель сельхозтехники. Этот бизнес начинался практически с нуля. Были получены кредиты при участии поручительства Гарантийного фонда. Дело стало развиваться, и компания уже неоднократно обращалась к нам за подобной поддержкой. Сейчас у нас на рассмотрении очередная заявка.

Предприятие развивается, производит огромное количество техники, заказов много, идут поставки продукции за рубеж. В свое время ставка была сделана на привлеченные средства, и эта политика полностью себя оправдала. Набраться кредитов несложно, главное - понимать, как их возвращать. В данном случае все решения были четкими и взвешенными. При грамотном руководстве, когда идут вложения в развитие производства, результат не заставил себя долго ждать. Я недавно встречался с руководителем этого предприятия на выставке «Интерагромаш». Приятно иметь дело с такими партнерами!

- Кстати, о выставках. В марте вы участвовали в крупном предпринимательском форуме в Санкт-Петербурге. Что нового черпаете на подобных мероприятиях? Какова последняя тенденция господдержки?

- Для меня поездка в Санкт-Петербург была не только с целью представления нашего региона, но и имела некий исследовательский характер. Было очень интересно оценить организационные моменты. В итоге можно сказать, что мероприятия, проводимые РО, не только не хуже, но в некоторых аспектах и лучше. А чаяния бизнеса везде одинаковы.

Что касается тенденций, то несколько лет назад основным трендом стала институциональная поддержка малого и среднего бизнеса. То есть государство по большей части оказывает помощь не финансовую, а иного характера. Были созданы крупные инфраструктурные организации, которые ушли от различного рода денежных субсидий, грантов и дотаций. Их основная задача - научить предпринимателей строить успешный бизнес и оказать поддержку в развитии, в частности предложить льготные условия кредитования или лизинга. Примерно, как в известной притче о том, что голодающему лучше дать не рыбу, а удочку для рыбной ловли. В Ростовской области сейчас очень много программ по развитию экономики региона и поддержке малого и среднего бизнеса. Нужно только грамотно ими воспользоваться!