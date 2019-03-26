"Сто грузовиков мусора придется вывезти": Анненская крепость в Старочеркасске превратилась в свалку

В редакцию "КП-Ростов" обратился житель Старочеркасска. Он пожаловался на огромное количество мусора, которым сейчас завален объект культурного наследия - Анненская крепость. Напомним, это старинное земляное сооружение находится в трех километрах на северо-восток от станицы Старочеркасской. Его строительство шло с 1730 по 1737 годы по приказу императрицы Анны Иоанновны.

- Это единственная земляная крепость, сохранившаяся на территории России, является объектом культурного наследия Федерального значения, - говорится на сайте "Донской туризм". - По плану крепость была обнесена земляным валом и состояла из шести фортов, образующих почти правильный шестиугольник, стороны которого имели 318 метров в длину. Она играла роль опорной базы в русско-турецкой войне 1735-1739 годов. Другой важной функцией был контроль за "поведением казаков". Комендант крепости являлся начальством для атаманов войска Донского, с которым они должны были согласовывать свои действия.

Декорации, которые были построены под Старочеркасском. Фото: кинокластер "Дон".

Декорации, которые были построены в Анненской крепости. Стоп-кадр из видео канала "Интересное видео", YouTube.

В наши дни на территории крепости проводятся традиционные игры донских казаков "Шермиции", а недавно там собирались снимать сериал о легендарном атамане Матвее Платове. Киношники построили декорации казачьей станицы и немецкой слободы. Ранее планировалось, что после съемок их превратят в развлекательный парк для семейного отдыха. Но сейчас это место больше похоже на свалку. Об этом "Комсомолке" рассказал неравнодушный местный житель, пожелавший остаться неизвестным.

Доски и битое стекло вряд ли порадуют гостей этого туристического объекта.Фото: предоставлено читателем.

- Ранее там размещался кинокластер. Но когда он съехал (осенью), то оставил после себя строительный мусор: бетон, дерево, стекло, кровля. Мы посчитали, что оттуда грузовиков сто придется вывезти. Пока была зима, туда никто не ездил. А сейчас дороги подсохнут, люди поедут, и будет скандал, - сообщил очевидец, приславший фотографии с места. - У этого мусора есть конкретный хозяин. Он должен ответить за это. Там даже большая вывеска висит о том, что лица, причиняющие вред культурно-историческому памятнику, несут уголовную, административную и иную ответственность.

Территория, на которой остался строительный мусор, довольно обширна.Фото: предоставлено читателем.

Сейчас инициативная группа местных жителей собирается привлечь к этой проблеме прокуратуру и телевидение. По информации источника "КП" в кругах киношников, сериал о Платове так и не был снят. Декорации в Анненской крепости (домики, курени, церковь) демонтировали и перевезли в этнокомплекс "Кумжа" на окраину Ростова, где планируется проведение съемок. Однако из-за проблем с финансированием и нехваткой людей что-то в районе Старочеркасска могло остаться. Сейчас кинодеятели заняты другим проектом, и у них просто-напросто не хватает времени и рабочих рук, чтобы до конца очистить территорию крепости от своих построек.

Табличка на входе в Анненскую крепость.Фото: предоставлено читателем.

КОММЕНТАРИЙ

Управляющий партнер этнокомплекса «Кумжа» Олег Николаев:

- Декорации казачьей станицы благополучно перевезены в этнокомплекс, установлены и используются в работе. Никаких проблем не возникло. Завершается возведение храма, который будет закончен в апреле. В крепости остались некоторые материалы от демонтированных декораций, который постепенно перевозится на "Кумжу". Переносом декораций занимается кинокластер "Дон", я не думаю, что они оставят после себя мусор, должны зачистить территорию.

СПРАВКА "КП"

Наименьшая высота валов Анненской крепости составляла 5,5 метра, глубина рва — 3,5 метра. Длина крепостных валов по окружности — почти 2 километра. Северные, юго-восточные и юго-западные ворота были дополнительно усилены редутами. Внутри находились кирпичный дом коменданта, солдатская слобода, пороховой погреб и Покровская деревянная церковь. Однако, крепость была довольно сильно удалена от устья Дона и Азовского моря, что нивелировало ее военное значение. К тому же, постоянные весенние наводнения и болезни солдат гарнизона, вызванные проживанием в заболоченной местности, приносили дополнительные трудности. И поэтому, после получения по мирному договору с Турцией права на постройку нового укрепления ниже по Дону, в 1760 году правительство России упразднило Аннинскую крепость и перевело ее гарнизон в крепость Дмитрия Ростовского, которая позже, как известно, дала начало городу Ростову-на-Дону.

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В новом кинокластере под Азовом появятся Нью-Йорк, Лондон, Париж и Венеция

Территориально кинокластер будет располагаться рядом с новой трассой Ростов - Азов, фактически у самого въезда в древний город. Рядом проходит река Азовка, которую киношники планируют активно использовать. (подробности)