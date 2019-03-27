Депутат Госдумы заявил о возможности провокации Украиной вооруженного конфликта на границе с Ростовской областью

Депутат Госдумы от Ростовской области Михаил Емельянов на пресс-конференции в южной столицы прокомментировал предвыборную президентскую кампанию на Украине, дав понять, что не питает иллюзий относительного того, кто возглавит незалежную по итогам голосования.

- Кто бы ни победил там, это все равно будет проамерикански настроенный человек, так что ждать улучшения отношений между Россией и Украиной, пожалуй, не стоит, - отметил Емельянов.

Вместе с тем, по его словам, обострения с точки зрения открытого военного противостояния, по крайне мере, в ближайшее время все-таки не произойдет, хотя возможны различные сценарии развития событий — в том числе, нельзя исключать и обострений.

- Сейчас, в обозримом будущем, войны не будет, потому что сама Украина к ней не готова, - пояснил депутат российского парламента. - Однако же армию они все-таки готовят, поэтому рано или поздно конфликт может быть спровоцирован.

Кстати, вероятно, будет задействована «пятая колонна» в самой Ростовской области — в ближайшем к месту боевых действий на Донбассе регионе РФ, где нагнетание негативной атмосферы в отношении власти будут играть на руку Киеву.

- Абсолютно точно сейчас будут разжигаться оппозиционные настроения в Ростовской области, - прогнозирует Михаил Емельянов. - Ведь, по сути, Ростов-на-Дону уже в настоящее время находится на передовой линии холодной войны - и это все должны понимать.

Гражданская война в Донецкой и Луганской областях Украины, напомним, началась в апреле 2014-го — после госпереворота в Киеве, завершившегося сменой президента страны: Виктор Янукович был вынужден искать прибежища в России (конкретно — в Ростове-на-Дону, где, по его собственному признания, ему дал приют «старый друг»), а его кабинет занял сначала Александр Турчинов, а затем Петр Порошенко.

Ополченцы, не согласные с политикой новых властей, объявили о создании самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а Киев, назвав их сепаратистами, начал проведение «антитеррористической операции» с задействованием как регулярных войск (Вооруженных сил Украины), так и националистических батальонов и группировок. В ходе боевых столкновений и артобстрелов со стороны ВСУ мирных населенных пунктов за пять лет противостояния погибли тысячи людей, десятки тысяч были ранены, огромное количество людей лишились своего жилья.

Ряд политиков предполагает, что ситуация может измениться после выборов президента Украины, которые намечены на 31 марта 2019 года, если там произойдет, соответственно, смена главы государства.