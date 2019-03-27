Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин: «Бабушка приехала, можно и поужинать спокойно»

Вряд ли тренер ФК «Ростов» думал о хайпе, поделившись на своей странице снимком с красавицей-супругой, но за несколько часов карточка собрала больше 15 тысяч лайков и десятки комментариев. Фанаты (а они великие гуру критики, за злым словом в карман не полезут) умилились обычной ситуации - счастливые родители Карпины вдвоем сбежали в ресторан.

- Бабушка приехала, можно и поужинать спокойно с женой (без бабушки и мелкой), - сообщил фолловерам тренер, добавив кучу радостных смайликов.

Ну и понеслось в комментариях (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Вы после ужина наверное будете делать новых людей?», «Валерий Георгиевич, все моложе с каждым днём! Жена способствует?», «Есть вопрос: цветником себя уже окружил, а пацана-то планируете?» (если вдруг кто не знает, у многодетного тренера все девочки), «Валера , верим !!!», «Валерий Георгиевич, как же Вас все любят! Каждый раз смотрю Ваш профиль и каждый раз удивляюсь этому. Причём, Болельщики всех клубов Вас любят. Потрясающее достижение для российского футбола».

Судя по отчетам в сторис, ужин у супругов действительно прошел отлично.

Напомним, Валерий Карпин и Дарья Гордеева поженились два года назад, а в прошлом они стали счастливыми родителями - родилась дочь Дарья. У главного тренера "Ростова" это третий ребенок, у Дарьи - второй. Примечательно, что все дети - девочки.

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Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин о беременности молодой супруги: Вот уж «вдул так вдул»

пост наставника ФК «Ростов» Валерия Карпина в Instagram вызвал ироничную улыбку у фолловеров. Он выложил очень милую фотографию с молодой красавицей-супругой, которая находится в интересном положении. Судя по всему, карточка из серии "семейный снимок на долгую память" была сделана на свадьбе дочери тренера. Всю это идиллию Валерий Карпин прокомментировал следующим образом: «Вот уж «вдул так вдул (куча веселых смайликов) уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно» (подробности)