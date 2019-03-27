Магия цифр: Супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина рассказала о мистических совпадениях в жизни

На самом деле футболисты и наставники очень суеверный народ. Они рассчитывают не только на свои силы, тактику и талант, но и на ритуалы, цифры, приметы, монетки и даже лапки белочки. Некоторые спортсмены ни за что на свете не согласятся поменять свой номер, другие строго начинают надевать бутсы с определенной ноги, либо выходят на поле последними.

Ну а что? Для победы все средства хороши. Вот и супруга тренера ФК «Ростов» призналась в существовании "семейных" счастливых цифр.

- Обе мои дочери родились 4 числа! А мы с @vgkarpin (Валерием Карпиным) - 2, а это тоже 4 на двоих! Явно мое «счастливое», - написала Дарья Гордеева.

dasha.karpina Обе мои дочери родились 4 числа! А мы с @vgkarpin 2, а это тоже 4 на двоих! Явно моё счастливое #ростовнадону #ростов #карпин #фкростов

Утверждение второй прекрасной половинки тренера тут же поддержали в комментариях. Кто-то вспомнил, что сам родился четвертого числа, другие признался в полной уверенности «счастливости» исключительно двойки: «Двоечники правят миром», «А у меня долгожданная дочурка 2 октября родилась после двух мальчишек».

Может ученые и великие умы посчитают это глупостью, а вот нумерологи уверены — на самом деле счастливые цифры есть. Они действительно могут поддержать человека, которому, к примеру, предстоит принять сложное решение, либо футболистам перед новой игрой. К слову, 30 марта желто-синии должны встретиться с ФК «Урал». Мнение нумеролога — счастливое сочетание цифр на стороне наших!

КОММЕНТАРИЙ АСТРОЛОГА

«Любое число можно назвать счастливым»

- Любое число можно назвать счастливым, - рассказала астролог Светлана Праздникова. - В нем есть как положительные, так и отрицательные качества. Если говорить о «четверке», то это довольно-таки сложное число. В ведической астрологии это число Раху - обозначает большие амбиции и связано с затмением, где-то может даже фатальным или кармическим. В Таро - это Император, очень мужская карта, которая обозначает бизнесмена и богатого человека. Люди-«четверки» хоть и стремятся к материальным благам и тяготеют к бизнесу, но не готовы рисковать и ищут стабильности. Их жизнь особо тщательно спланирована. Впрочем, и в обычной нумерологии, «четыре» - число стабильности, постоянства и застоя. Такие люди очень основательные, они правильно строят свою жизнь и не теряют времени даром. Они тщательно планируют свою жизнь, не размениваются по мелочам, строго идут к своей цели. Кстати, среди них очень много строителей.

По словам астролога, «двойка» лично ей больше по душе.

- Двойка это число луны, - говорит собеседница. - В ведической астрологии она считается парным числом и очень хороша для брака. Человек, рожденный с числом два, всегда ищет пару, ему это легко дается, он не может быть один. Люди-двойки хороши для домашних дел, быта, уюта и брака. Двойка счастлива в семье и партнерстве, но она не совсем самостоятельная. Такие люди чаще любят выдвигать какие-то идеи, но вот чтобы их реализовывал кто-то другой. В общем, и целом, «двойки» не терпят одиночества. У них обязательно кто-то должен быть - пара, партнер или коллектив. А вот в таро-нумерологии двойка это «Жрица», которая имеет очень большую интуицию. Учитывая, что футбол и есть командная игра, а Валерий Карпин сам по полю уже не бегает, то главное в ближайшем матче - продолжать доверять своей интуиции. И тогда победа ФК «Ростов» будет в кармане!