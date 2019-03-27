Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

В Ростове-на-Дону началась подготовка к проведению шествия Бессмертного полка 9 мая 2019 года. Уже известно, что маршрут движения не изменится - это улица Большая Садовая.

- Мы ждем всех жителей Ростова-на-Дону и гостей города, - рассказал куратор Полка Андрей Кудряков. - Будут некоторые изменения, к примеру, в этом году решено перенести время сбора на один час позже, о чем нас просили в том числе семьи с маленькими детьми, которым неудобно добираться рано утром. А вот место сбора прежнее - площадь перед памятником Карлу Маркву.

Внимание! Никакой предварительной регистрации не требуется, у организаторов одна просьба - прибыть с с портретом своего фронтовика - участника Великой Отечественной войны или труженика тыла.

Перед шествием все должны пройти через рамки металлоискателя, которые установят на площади. По нормам безопасности нельзя будет присоединиться к «Бессмертному полку» по мере продвижения колонн.

В этом году Ростов-на-Дону станет одним из немногих городов, где пройдет не только парад военной техники, но и вооружения времен Великой Отечественной войны. Это будут экспонаты Донского военно-исторического музея. За рулем - поисковики, реконструкторы и сотрудники музея.

В качестве флагмана парада военно-исторического времени выбран легендарный ГАЗ М-1 фаэтон 1938 года выпуска. Фото: сайт военно-исторического музея

- Будет техника, которая участвовала в освобождении Ростова-на-Дону, сейчас мы ее готовим, - рассказал «КП-Ростов» директор музея Иван Стреляев. - На технике - ребята в формах разных родов войск, с макетами оружия - автоматами, пулеметами. После прохождения по Театральной площади и Садовой мы направимся к площадке перед кинотеатром «Ростов», там будет выставка.

В музее сейчас готовят технику, которая участвовала в освобождении Ростова-на-Дону

В качестве флагмана парада военно-исторического времени выбран легендарный ГАЗ М-1 фаэтон 1938 года выпуска. Эта красивая машина с удивительной историей. Еще до войны на ней ездил начальник мариупольского НКВД, а после того, как она была разбита в аварии, ее приобрел водитель. Она долгое время хранилась у него в гараже, пока об этом не узнали в музее. Больше десяти лет назад ее выкупили и восстановили. Именно этот фаэтон снимался в фильме «Утомленные солнцем - 2» Никиты Михалкова, сериале «Молодая гвардия» Леонида Пляскина, кинокартине «Переводчик» режиссера Андрея Прошкина и в третьей ленте «По законам военного времени» (режиссер Максим Мехеда).

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