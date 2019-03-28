Арестован задержанный в Ростове-на-Дону бизнесмен, выступавший посредником при взятках полковника-миллиардера Захарченко

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте еще одного фигуранта по делу бывшего замруководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко — Василия Критинина, задержанного в минувший вторник, 26 марта, в Ростове-на-Дону.

- Ходатайство следственных органов о заключении под стражу подозреваемого удовлетворено, - сообщили в суде.

Критинин арестован на два месяца и будет находиться в СИЗО до 26 мая. Ему инкриминируется «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст. 291 УК РФ) — то есть речь идет о сумме, превышающей 1 млн рублей.

Источник «КП» в силовых структурах рассказал, что взяли Василия Критинина у него дома, одновременно обыски прошли в его офисах, откуда была изъята финансовая документация — в том числе, с электронных носителей информации.

- Критинин и Захарченко почти ровесники, они давно знакомы — еще с той поры, когда будущий полковник еще работал в Ростове-на-Дону, то есть в начале «нулевых», сначала в налоговой полиции, потом немного в УБЭПе, - рассказал собеседник «Комсомольской правды». - Критинин тоже какое-то время работал в органах. Как уж там точно переплелись их пути-дороги, сказать сложно, но когда Захарченко уже стал занимать хорошие посты в Москве, его товарищ занялся бизнесом: буквально в течение одного месяца он открыл, тоже в столице, сразу три фирмы (в качестве учредителя), еще в одной стал сам гендиректором, занимался грузоперевозками, а также оптовой торговлей и, что интересно, «предоставлением услуг для предпринимателей». Кроме того, у него появилась одна контора в Ростовской области. Практически все они, к слову, уже закрылись.

Сколько раз Критинин выступал посредников в получении взяток полковником Дмитрием Захарченко, не раскрывается. Источник говорит, что пока речь идет об одном эпизоде, однако «в запасе» у следователей их может быть больше.

- Захарченко ведь совсем не дурак, не нужно думать, что он эдакий «петрушка», который только и знал, что ходил и сшибал по миллиону-другому с банкиром и владельцев компаний, а потом складировал это все у себя дома, - объясняет он. - Вовсе нет. Схема-то классическая: человеку делается намек, потом к нему приходит проверка, что-то находит — и он понимает, что могут найти еще. И начинает искать выходы, чтобы «решить вопрос». А тут подворачивается (естественно, не сам, его подводят) некий «хороший гражданин», тоже предприниматель, который знает, «как и что нужно сделать». Вот и пожалуйста. Но, что характерно, в таких случаях практически всегда используется наличка: ее сложнее отследить, в отличие от банковских операций. Хотя применяются, время от времени, и схемы с заключением фиктивных договоров — о поставках, услугах и так далее.

По его словам, следствие сейчас ниточка за ниточкой распутывает клубок связей и дел Дмитрия Захарченко, пытаясь понять, откуда набралась та самая искомая сумма в 9 млрд рублей, которую обнаружили в виде многочисленных пачек банкнот в одной из квартир его семьи.

Ранее, напомним, в октябре прошлого года, задержали еще один контакт полковника-миллиардера — ростовского адвоката Виктор Белевцова, тихого и неприметного, по словам его коллег, юриста-консультанта. Которого, тем не менее, следствие считает причастным к передаче Захарченко миллиарда (!) рублей.

Примечательно, что тогда же, был задержан совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов: в СКР считают, что предприниматель и трое его соучастников, в 2007-2016 годах, надавали полковнику «за общее покровительство» более 2 млрд рублей — по 150 тысяч долларов ежемесячно.

Так что не исключено, что в уголовном деле после ареста Василия Критинина появятся и другие имена.

Где хранил деньги Захарченко

В квартире на Ломоносовском проспекте: 124 миллиона долларов, 1,5 миллиона евро, 342 миллиона рублей.

В квартире на Мичуринском проспекте: 19,5 миллиона рублей, 620 000 долларов.

В машине: 13 миллиона рублей, 170 000 долларов, 5 000 евро.

В кабинете: 93 000 рублей.

На счетах бывшей сожительницы и ее подруги: 16 миллионов долларов.

Деньги были вложены в 13 квартир и 14 машино-мест, 4 элитных иномарки, слиток золота весом полкилограмма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У жены Захарченко пытались изъять "Мерседес" и "Порше Кайен". Но она "потеряла" от них ключи

- Наложили арест на две машины гражданской жены Дмитрия Захарченко Марины Семыниной, - рассказал адвокат. - На "Мерседес", который находится в Ростове-на-Дону, и "Порше Кайен", который стоит в Москве. Но она потеряла от них ключи, а судебные приставы не верят, и хотят опять закрыть ей выезд за границу по причине "воспрепятствования их законным требованиям". Если закроют, то она не сможет выехать в отпуск (подробности)

СК России: Девять миллиардов, изъятых у полковника Захарченко, переданы в бюджет

В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России сообщили о завершении расследования уголовного дела по трем эпизодам преступлений в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Его обвиняют в получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования (подробности)

Как я учился с полковником-миллиардером Захарченко

Приходя на экзамен, Дима спрашивал: «А что сдаем?»

"В отличие от других, приезжавших на сессии, он жил в Ростове. Учился на дневном отделении Северо-Кавказской академии госслужбы. Готовился стать экономистом. А заочно получал еще и диплом историка. Наши учебные интересы не совпадали. Я специализировался на исторической политологии. Он — на отечественной истории. Талантлив был, несомненно" (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Жену полковника Захарченко сняли с трапа самолета при попытке сбежать на Кипр

Ее подозревают в мошенничестве на 16 миллионов долларов (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полковник-миллиардер Захарченко покупал квартиры только с видом на Кремль

Людей, передавших миллиарды бывшему борцу с коррупцией определят по ДНК(подробности)