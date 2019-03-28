2019-03-28T10:39:52+03:00
Общество

Арестован задержанный в Ростове-на-Дону бизнесмен, выступавший посредником при взятках полковника-миллиардера Захарченко

По версии следствия, Василий Критинин был доверенным лицом экс-замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ при получении денег за «решение вопросов»
Александр СТЕПАНОВ
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У Захарченко были, разумеется, обширные связи среди выходцев из правоохранительных органов. Некоторые, как выясняется, работали на него.У Захарченко были, разумеется, обширные связи среди выходцев из правоохранительных органов. Некоторые, как выясняется, работали на него.Фото: Павел КЛОКОВ
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Басманный суд Москвы вынес решение об аресте еще одного фигуранта по делу бывшего замруководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко — Василия Критинина, задержанного в минувший вторник, 26 марта, в Ростове-на-Дону.

- Ходатайство следственных органов о заключении под стражу подозреваемого удовлетворено, - сообщили в суде.

Критинин арестован на два месяца и будет находиться в СИЗО до 26 мая. Ему инкриминируется «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст. 291 УК РФ) — то есть речь идет о сумме, превышающей 1 млн рублей.

Источник «КП» в силовых структурах рассказал, что взяли Василия Критинина у него дома, одновременно обыски прошли в его офисах, откуда была изъята финансовая документация — в том числе, с электронных носителей информации.

- Критинин и Захарченко почти ровесники, они давно знакомы — еще с той поры, когда будущий полковник еще работал в Ростове-на-Дону, то есть в начале «нулевых», сначала в налоговой полиции, потом немного в УБЭПе, - рассказал собеседник «Комсомольской правды». - Критинин тоже какое-то время работал в органах. Как уж там точно переплелись их пути-дороги, сказать сложно, но когда Захарченко уже стал занимать хорошие посты в Москве, его товарищ занялся бизнесом: буквально в течение одного месяца он открыл, тоже в столице, сразу три фирмы (в качестве учредителя), еще в одной стал сам гендиректором, занимался грузоперевозками, а также оптовой торговлей и, что интересно, «предоставлением услуг для предпринимателей». Кроме того, у него появилась одна контора в Ростовской области. Практически все они, к слову, уже закрылись.

Сколько раз Критинин выступал посредников в получении взяток полковником Дмитрием Захарченко, не раскрывается. Источник говорит, что пока речь идет об одном эпизоде, однако «в запасе» у следователей их может быть больше.

- Захарченко ведь совсем не дурак, не нужно думать, что он эдакий «петрушка», который только и знал, что ходил и сшибал по миллиону-другому с банкиром и владельцев компаний, а потом складировал это все у себя дома, - объясняет он. - Вовсе нет. Схема-то классическая: человеку делается намек, потом к нему приходит проверка, что-то находит — и он понимает, что могут найти еще. И начинает искать выходы, чтобы «решить вопрос». А тут подворачивается (естественно, не сам, его подводят) некий «хороший гражданин», тоже предприниматель, который знает, «как и что нужно сделать». Вот и пожалуйста. Но, что характерно, в таких случаях практически всегда используется наличка: ее сложнее отследить, в отличие от банковских операций. Хотя применяются, время от времени, и схемы с заключением фиктивных договоров — о поставках, услугах и так далее.

По его словам, следствие сейчас ниточка за ниточкой распутывает клубок связей и дел Дмитрия Захарченко, пытаясь понять, откуда набралась та самая искомая сумма в 9 млрд рублей, которую обнаружили в виде многочисленных пачек банкнот в одной из квартир его семьи.

Ранее, напомним, в октябре прошлого года, задержали еще один контакт полковника-миллиардера — ростовского адвоката Виктор Белевцова, тихого и неприметного, по словам его коллег, юриста-консультанта. Которого, тем не менее, следствие считает причастным к передаче Захарченко миллиарда (!) рублей.

Примечательно, что тогда же, был задержан совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов: в СКР считают, что предприниматель и трое его соучастников, в 2007-2016 годах, надавали полковнику «за общее покровительство» более 2 млрд рублей — по 150 тысяч долларов ежемесячно.

Так что не исключено, что в уголовном деле после ареста Василия Критинина появятся и другие имена.

Где хранил деньги Захарченко

В квартире на Ломоносовском проспекте: 124 миллиона долларов, 1,5 миллиона евро, 342 миллиона рублей.

В квартире на Мичуринском проспекте: 19,5 миллиона рублей, 620 000 долларов.

В машине: 13 миллиона рублей, 170 000 долларов, 5 000 евро.

В кабинете: 93 000 рублей.

На счетах бывшей сожительницы и ее подруги: 16 миллионов долларов.

Деньги были вложены в 13 квартир и 14 машино-мест, 4 элитных иномарки, слиток золота весом полкилограмма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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