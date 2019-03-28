Пасха в Ростове-на-Дону 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть. На самом деле, в Ростовской епархии подчеркивают: праздник Пасхи надо встречать в храме, радуясь воскресению Спасителя.

В этот день праздничные богослужения пройдут во всех донских храмах. Расписание служб можно уточнить на сайте каждого.

По традиции митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратится к верующим со своим пасхальным приветствием.

- Произойдет это в Ростовском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, где пройдет вечерняя служба, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь донской Митрополии Игорь Петровский. - Она начнется 27 апреля в 23:00. Ровно в полночь ожидается пасхальный Крестный ход, который перейдет в Божественную литургию. Сама литургия продлится до двух часов ночи. Примерно по такой же схеме пройдут и богослужения во многих других храмах Донской митрополии.

Кроме того, 28 апреля ожидается и прибытие Благодатного огня. Из святой лампады его раздадут всем желающим. Святыня прибудет в Новочеркасский Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор в 16:00.

Кроме того, все пасхальные выходные будут освящать и куличи. Освящения будут происходить практически каждый час. Ежедневно семь дней после Пасхи будут проходить крестные ходы с водоосвятным молебном.

Кстати, в Пасху ходить на кладбище считается богохульством. Пасха - это праздник жизни. А усопших принято навещать через девять дней - на Радоницу, именно тогда надо надо нести весть о воскресшем Спасителе уже своим усопшим родным и близким.

В Пасху ростовчане часто ходят в гости. Но представители церкви говорят, что и это, и освящение куличей второстепенно, главное — храм.